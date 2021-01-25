【滙豐HSBC】疫下增持現金保安心？ 滙豐調查：現金及儲蓄佔流動資產增至66%

▲ 滙豐（00005）「FinFit」調查顯示，受訪者傾向增持現金，並在投資方面趨於審慎。

新型冠狀病毒疫情持續，滙豐 （00005） 「FinFit」調查顯示，受訪者傾向增持現金，並在投資方面趨於審慎。有三分之二受訪者表示，即使沒有任何收入，目前的現金儲備也足以應付未來6個月的基本生活開支，惟面對前景不明朗，現金及儲蓄佔受訪者流動資產的比重增至66%，較去年6月的調查上升三個百分點，只有餘下約三分之一資產用作投資。

調查指，不足一半受訪者有利用投資產品增加財富，最常用的投資工具，有3成受訪者揀本地股票、26%揀港元儲蓄存款，港元定期存款亦有10%的受訪者。

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滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，不少受訪者面對經濟下行，選擇增持現金，但往往忽略長遠的財務計劃，要達致全面的理財規劃，應同時 宏觀考慮不同的財務目標，例如及早準備理想退休生活。

港人理想退休金達470萬元

最新一輪滙豐「FinFit」調查集中研究本港銀行用戶如何為退休作準備，結果顯示，受訪者平均計劃在61歲退休，而近3成受訪者更希望在55歲或之前退休。而受訪者預期的平均退休開支為每月16,300元。香港的平均壽命為85歲，位居世界第一，粗略估算，香港市民的理想退休資金達到470萬元。

「HSBC FinFit Index」從半年前的67微跌至66，香港整體財務健康水平大致維持平穩，但有59%受訪者表示在過去六個月有財務憂慮，上升四個百分點，受訪者主要擔心減薪或收入減少、投資回報降低，以及出現意 外支出。另外，只有36%的受訪者有信心為退休儲備足夠資金，較之前下降兩個百分點，由於退休在即，50至64歲的年齡層最擔心退休資金不足。

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調查亦顯示，年齡介乎50至64歲的受訪者以退休作為首要財務目標，而中年受訪者（35 至 49 歲）及年輕受訪者（18至34歲）則分別希望在香港置業和繼續進修。然而，約四成人並未就財務目標開始儲蓄。

滙豐「FinFit」調查旨在探討香港市民的財務健康水平， 在 2020年9月至10月訪問了1,507 名年齡介乎18至64歲的香港銀行用戶。 調查樣本根據香港人口普查數據控制年齡及性別分布，確保調查具代表性。

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編輯：袁諾曦