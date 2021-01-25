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【拜登上任】福西稱受特朗普政府排擠 如「野餐臭鼬」

環球社會熱點 16:30 2021/01/25

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福西接受美媒訪問時承認，他於特朗普政府任職期間不受歡迎。

美國總統拜登新上任，專家福西留於拜登政府擔任首席醫學顧問。福西接受美媒訪問時承認，他於特朗普政府任職期間不受歡迎，更形容自己於特朗普政府淪為「野餐中的臭鼬」。但福西表示即使過往與特朗普多次衝突，他也未考慮過辭職。

【拜登上任】白宮批特朗普政府 無制定疫苗分配計劃 【下一頁】

【美國疫情】特朗普或是受害者 前官員：其收到的報告遭更換 【下一頁】

福西（Anthony Fauci）早前接受《紐約時報》訪問時表示，他去年曾多次與特朗普（Donald Trump）發生衝突，更稱自己在白宮中就如「野餐中的臭鼬」（skunk at the picnic）一樣不受歡迎。但他認為白宮應有一個無懼說出真相的人，因此並未選擇離職。

福西批評特朗普政府内的官員並無認真抗疫：

他們會盡量淡化實際問題，甚至有些開心地談及事情如何沒有問題。

（White House staff would try to play down real problems and have a little happy talk about how things are OK.）

福西表示面對這種情況，他只能作出提醒：「大家等等，這是一件嚴肅的事。」（Wait a minute, hold it, folks, this is serious business.）

【拜登上任】專家福西：新政府下可暢所欲言 以科學主導 【下一頁】

福西早前坦言在拜登（Joe Biden）新政府下工作感到暢快，認為現在可以根據科學談論想法。但現年80歲的福西就表示，自己不肯定將會於拜登新政府任職多長時間。

福西也被問到，他是否認為特朗普應為大量國民於新冠疫情中死亡而負責，但福西表示他無法作出評論（can’t comment on that）。

責任編輯：鄭錦玲

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