【拜登上任】福西稱受特朗普政府排擠 如「野餐臭鼬」

美國總統拜登新上任,專家福西留於拜登政府擔任首席醫學顧問。福西接受美媒訪問時承認,他於特朗普政府任職期間不受歡迎,更形容自己於特朗普政府淪為「野餐中的臭鼬」。但福西表示即使過往與特朗普多次衝突,他也未考慮過辭職。

福西(Anthony Fauci)早前接受《紐約時報》訪問時表示,他去年曾多次與特朗普(Donald Trump)發生衝突,更稱自己在白宮中就如「野餐中的臭鼬」(skunk at the picnic)一樣不受歡迎。但他認為白宮應有一個無懼說出真相的人,因此並未選擇離職。

福西批評特朗普政府内的官員並無認真抗疫:

他們會盡量淡化實際問題,甚至有些開心地談及事情如何沒有問題。

(White House staff would try to play down real problems and have a little happy talk about how things are OK.)