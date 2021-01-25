南韓宗教教育機構疑未有遵守防疫規則　現「學校」群組案　逾120人感染

新冠肺炎疫情反覆，南韓單日增437宗確診個案，累計75521萬宗，大田市一間宗教教育機構亦發生群組確診案，未有遵守防疫規範，相關病案錄得超過120宗。大田市政府指，最先出現疑似症狀的學生來自慶尚南道，於12日出現咳嗽、痰、頭痛等病徵，截至上周末共計6人出現症狀，但機構未有把症狀者送院檢驗或治療，只要求相關人士接受隔離。

【最成功犬隻？】捷克成功訓練狗隻檢測新冠肺炎病毒 準確率達95％：【下一頁】

據韓聯社報道，出現症狀的學生是在上周末被家長接回家後才去檢驗，當局也進行全面篩檢，包括學生、職員等，共127人感染。該宗教教育機構不但只要求症狀者接受隔離，更讓他們與其他學生一起上課。這間位於大田市國際學校，每年會有16至18歲的青少年被選拔到該機構學習基督教信仰及國、高中課程。

不過，該機構並不符合教育廳的學校登錄條件，又未有登記為補習班，因此成為防疫漏洞。據指，這些來至不同地方的學生，會被獲派入住7人到20人的宿舍，廁所浴室為共用，而地下室的餐廳座位未設置間隔，機構內人員更沒有佩戴口罩。

大田市政府表示，該機構有120名學生於1月4日至1月15日入住3層樓內的宿舍，當中，包括51名新生及69名舊生，其中116人遭到感染。



【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯