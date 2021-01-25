【麥當勞無薯餅】集裝箱短缺全球恐現運輸危機　中國至歐美運費急升3倍

▲ 受累全球集裝箱短缺，運輸成本急升。

繼新地無花生後，麥當勞早餐的重點食物——脆薯餅都出現缺貨情況。麥當勞（美：MCD）表示，由於近日船期比較混亂，導致脆薯餅供應緊張。事實上，受累全球集裝箱短缺，運輸成本急升。即使企業願意付溢價，也一箱難求。有企業甚至形容今次是「全球運輸危機」。

【麥當勞無薯餅】麥當勞：船期混亂導致供應緊張、可轉粟米杯【下一頁】

中國往歐美運費升3倍

新冠肺炎疫情重創全球消費者需求，但隨著需求反彈後，各國互相爭奪集裝箱。CNBC報道，集裝箱渴市，企業不單要等上好幾個星期，還需要支付高額價格來取得集箱裝，導致運輸成本急漲。

12月亞洲至北歐航線的現貨運費比一年前高出264%；從亞洲到美國西海岸的航線運費按年增145%。

Redwood Logistics行政總裁Mark Yeager表示，與去年3月的低價相比，中國到美國和歐洲的運費上漲了300%。他指出，正常來說每個集裝箱的運費是1200美元，現在最高可達6000美元。

Yeager指出，中國企業試圖積極地取回的吉的集裝箱，令美國出口箱難以取得集裝箱。類似的情況，在歐洲多個國家，如德國、奧地利、匈牙利亦有出現，船公司正盡快將集裝箱運往東方。Yeager表示，全前目前有約1.8億個集裝箱，但卻被放錯地方。

新加坡Ikea一成產品延期發貨

羅兵咸永道中港運輸物流負責人Alan Ng表示，由於全球各國大部分地區仍處於封鎖狀態，去年上半年的集裝箱訂單都被取消，但復甦的步伐令人驚訝，貿易量的突然回升，已經使所有主要的航運公司都需要增加運力，來解決集裝箱短缺問題。

除了麥當勞，Ikea也受到影響。新加坡Ikea估計，8500件出售貨品中，一成產品受到發貨延誤影響。另一邊廂，運力緊張，也對電商企業產生顯著影響，因為不少產品也是中國製造。

何立基：回復正常至少9個月後

香港付貨人委員會執行總幹事何立基對本網表示，農曆新年為傳統淡季，貨運量急跌9成，料運力緊張的情況有望紓緩，但隨着積壓愈多愈多、歐美疫情惡化、各國繼續封城，快速改善的空間不大，預料行業回復正常至少需要8至9個月。

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編輯：吳敏芳