【大行點睇】農夫山泉獲券商唱好今漲逾7% 中金升目標價至59元

農夫山泉（09633）獲券商唱好，今午後持續高走，並一度漲逾7%，最高曾見63.75元。該股現最新升7.8%，報63.5元，成交12.58億元，市值3197.02億元。

各大行對農夫山泉的評級及目標價一覽：

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中金發表報告指，南下資金持續加倉港股優質資產，有望整體抬升港股必選消費板塊市盈率水平，另外由於賽道優勝、格局好及公司競爭力突出，該行上調農夫山泉42%至59元，及上調頤海國際（01579）目標價18.7%至136.5元，

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交銀國際早前亦指，農夫山泉已建立短期難以打破的競爭壁壘，且是包裝飲用水及飲料行業龍頭，該行已上調農夫山泉目標價至58元，並予以「中性」評級。

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記者：溫藹紅