  • 23°C
香港時間 : 2021125日 (一) 17:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【麗港城5座】麗港城爆多宗確診個案 換樓客剛以968萬5座E室3房 代理：屋苑業主無有怕唔減價

股樓投資 16:07 2021/01/25

分享：

東九龍最大型屋苑藍田麗港城5座，近日出現多現多宗新冠肺炎確診個案，上周已被列入強制檢測範圍。港大微生物學系講座教授袁國勇今天（25日）到麗港城5座視察後指該座多層的E室出現新型冠狀病毒確診個案，出現垂直傳播，宣布5座所有E室居民需撤離。

【樓市現象】搵樓多時終遇心水盤 「非首置」買家要比逾百萬稅也照入市 672萬購港灣豪庭2房，詳見【下一頁


無獨有偶，麗港城5座E室於兩日前錄得買賣成交個案，中原地產高級分行經理王能表示，市區兩大新盤銷情報捷，令樓市交投氣氛再次轉活，區內二手交投亦明顯加快。分行最新促成麗港城5座中層E室交投，單位實用面積687平方呎，為三房套房間隔，座向正南方，享內園池景。業主最初開價1,000萬元，最後以968萬元易手，折合實用呎價14,090元。

【樓市現象】 投資者大劈25%沽君頤峰三房 換樓客只需考慮片刻 即豪斥近2千萬入市，詳見【下一頁


他續稱，以上成交於兩日前促成，當時5座E室仍未出現多宗確診個案，E室居民也未需要撤離，成交價也算不錯水平。而新買家為換樓客，見單位景觀清靜，議價後即把握機會，拍板入市自用。原業主於1991年5月以160萬元買入單位，現轉手賬面獲利808萬元離場，單位29年間升值5倍。

延伸閱讀：麗港城是九龍區最大的藍籌屋苑，屋苑環境舒適，而且配套完善，成九龍區不少換樓人士的心水屋苑，到底屋苑有幾吸引?即睇下圖：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

王能表示，雖然政府剛宣佈麗港城5座E室居民須撤離，但區內放盤業主持貨心態完全沒影響，議價空間不大，只有約2%至3%水平；由於市場上的放盤不多，他見不到有準買家打算前來找尋減價盤。同時，自從樓市暢旺，麗港城樓價於過去一個月已回升2%至3%，市場上的放盤也買少見少，現時屋苑實用面積517平方呎、質素較遜色的2房單位，叫價也由710萬元起。至於實用面積687平方呎的3房單位，叫價也由920萬至930萬元

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

 

麗港城 樓價 袁國勇 放盤 藍田 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【最成功犬隻？】捷克成功訓練狗隻檢測新冠肺炎病毒　準確率達95％

下一篇文章

【氣候變化】峰會前夕逾3,000全球科學家聯署 促各國應對氣候變化
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【抽新股要留意】呢隻熱爆半新股 上市不足半年就發盈警預告年虧逾7億 原因是....
【抽新股要留意】呢隻熱爆半新股 上市不足半年就發盈警預告年虧逾7億 原因是....
【港交所388】港交所宣布 合資格科創板股份 下月起納入滬深港通
【港交所388】港交所宣布 合資格科創板股份 下月起納入滬深港通
【2021部署】2021年 值得留意的10大收息股
【2021部署】2021年 值得留意的10大收息股
【網民熱話】人夫80萬買樓基金訓身科技股 現金剩3萬 妻子大崩潰求助　結局出人意表
【網民熱話】人夫80萬買樓基金訓身科技股 現金剩3萬 妻子大崩潰求助　結局出人意表
【新股IPO】快手招股即 一文看清本周有那些新股登場　招股日期、孖展、業務
【新股IPO】快手招股即 一文看清本周有那些新股登場　招股日期、孖展、業務
【快手IPO】快手科技1024明日招股你抽唔抽？　認購前告訴你的五大不可不知
【快手IPO】快手科技1024明日招股你抽唔抽？　認購前告訴你的五大不可不知