【麗港城5座】麗港城爆多宗確診個案 換樓客剛以968萬5座E室3房 代理：屋苑業主無有怕唔減價

東九龍最大型屋苑藍田麗港城5座，近日出現多現多宗新冠肺炎確診個案，上周已被列入強制檢測範圍。港大微生物學系講座教授袁國勇今天（25日）到麗港城5座視察後指該座多層的E室出現新型冠狀病毒確診個案，出現垂直傳播，宣布5座所有E室居民需撤離。

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無獨有偶，麗港城5座E室於兩日前錄得買賣成交個案，中原地產高級分行經理王能表示，市區兩大新盤銷情報捷，令樓市交投氣氛再次轉活，區內二手交投亦明顯加快。分行最新促成麗港城5座中層E室交投，單位實用面積687平方呎，為三房套房間隔，座向正南方，享內園池景。業主最初開價1,000萬元，最後以968萬元易手，折合實用呎價14,090元。

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他續稱，以上成交於兩日前促成，當時5座E室仍未出現多宗確診個案，E室居民也未需要撤離，成交價也算不錯水平。而新買家為換樓客，見單位景觀清靜，議價後即把握機會，拍板入市自用。原業主於1991年5月以160萬元買入單位，現轉手賬面獲利808萬元離場，單位29年間升值5倍。

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王能表示，雖然政府剛宣佈麗港城5座E室居民須撤離，但區內放盤業主持貨心態完全沒影響，議價空間不大，只有約2%至3%水平；由於市場上的放盤不多，他見不到有準買家打算前來找尋減價盤。同時，自從樓市暢旺，麗港城樓價於過去一個月已回升2%至3%，市場上的放盤也買少見少，現時屋苑實用面積517平方呎、質素較遜色的2房單位，叫價也由710萬元起。至於實用面積687平方呎的3房單位，叫價也由920萬至930萬元

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記者：陳詠妍