  • 21°C
香港時間 : 2021125日 (一) 18:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【前金管局舵手】陳德霖圓幣錢包申請儲值支付工具牌照　發言人證實消息

Hot Talk 18:22 2021/01/25

分享：

金管局前總裁陳德霖創立的圓幣錢包，據報正向金管局申請儲值支付工具牌照。（資料圖片）

金管局前總裁陳德霖前年退休後，涉足金融科技領域，成立圓幣錢包科技公司，並引入包括眾安在綫 （06060） 等股東。有本地傳媒報道，圓幣錢包正向金管局申請儲值支付工具牌照，正等候當局審批。發言人回應時證實消息，「圓幣錢包科技有限公司目前正在申請SVF牌照」。

《蘋果日報》引述消息人士指，圓幣錢包正向金管局申請儲值支付工具（SVF，即電子錢包）牌照。若事成，圓幣錢包未來將會專注跨境貿易企業的電子錢包支付方案。

陳德霖退休動向｜成立圓幣錢包助企業解決跨境支付難和慢｜引入眾安等6名股東｜詳見【下一頁】

報道續指，圓幣錢包申請SVF牌照後，下一階段會構建含有港元、人民幣及日圓等幣種、可存放電子錢包的綜合貨幣單位「圓幣」，作為跨境貿易支付結算的中介工具，但由於「圓幣」並非加密貨幣，須與監管機構及銀行另行協商。

金管局發言人回應報道時指，不評論市場傳聞及個別個案，重申當局一直按照《支付系統及儲值支付工具條例》及相關程序準則，處理所有SVF牌照申請。發言人續指，若發出新的SVF牌照，會作出公佈。

李小加退休動向｜構思「滴灌通」融資　商標去年底已被註冊、背後為張高波｜詳見【下一頁】

據去年10月公布，圓幣錢包公司有5個主要投資人，分別為：眾安在綫旗下的ZhongAn Digital Asset Group Limited、Bright Venture Investment L.P.、Dragongfly Round L.P.、Eminent Vision Limited及HashKey Holdings Limited，每名投資者各佔約20%股權。

早於2016年8月，陳德霖仍然在任時，金管局公布發出首批儲值支付工具牌照，以推進香港零售支付；任內又推動跨行轉賬「轉數快」在2018年9月推出；並在2019年退休前，發出首批共8個的虛擬銀行牌照。

相關文章：

【虛擬銀行】眾安銀行獲發保險代理牌照　將加入ZA Insure產品

陳德霖倡建四地數碼貨幣　助東亞地區在疫情後快速復甦

 

編輯：趙穎妍

退休 虛擬銀行 Fintech 李小加 陳德霖 貿易 香港金融管理局 金融 銀行 轉數快

上一篇文章

【快手IPO】快手科技同股不同權架構抽唔抽？　認購快手前先看這幾點

下一篇文章

【新股IPO】快手科技1024周二招股　部分券商推認購優惠、券商暫預留近2000億元孖展額
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【快手科技IPO】快手科技1024入場費逾萬元你抽唔抽？　認購快手科技IPO五大不可不知
【快手科技IPO】快手科技1024入場費逾萬元你抽唔抽？　認購快手科技IPO五大不可不知
【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？
【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？
【新股IPO】快手招股在即　投行予快手估值有幾高？
【新股IPO】快手招股在即　投行予快手估值有幾高？
【新股IPO】星盛商業管理6668共33萬人認購　超額認購近756倍一手中籤率1.29%（附分配結果）
【新股IPO】星盛商業管理6668共33萬人認購　超額認購近756倍一手中籤率1.29%（附分配結果）
【快手上市】快手科技1024上市市值最多達4783億　拆解快手三大亮點
【快手上市】快手科技1024上市市值最多達4783億　拆解快手三大亮點
【新股IPO】快手科技1024招股入場費11616元　集資規模勝京東、國際配售已錄足額認購
【新股IPO】快手科技1024招股入場費11616元　集資規模勝京東、國際配售已錄足額認購