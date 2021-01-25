【前金管局舵手】陳德霖圓幣錢包申請儲值支付工具牌照　發言人證實消息

▲ 金管局前總裁陳德霖創立的圓幣錢包，據報正向金管局申請儲值支付工具牌照。（資料圖片）

金管局前總裁陳德霖前年退休後，涉足金融科技領域，成立圓幣錢包科技公司，並引入包括眾安在綫 （06060） 等股東。有本地傳媒報道，圓幣錢包正向金管局申請儲值支付工具牌照，正等候當局審批。發言人回應時證實消息，「圓幣錢包科技有限公司目前正在申請SVF牌照」。

《蘋果日報》引述消息人士指，圓幣錢包正向金管局申請儲值支付工具（SVF，即電子錢包）牌照。若事成，圓幣錢包未來將會專注跨境貿易企業的電子錢包支付方案。

陳德霖退休動向｜成立圓幣錢包助企業解決跨境支付難和慢｜引入眾安等6名股東｜詳見【下一頁】

報道續指，圓幣錢包申請SVF牌照後，下一階段會構建含有港元、人民幣及日圓等幣種、可存放電子錢包的綜合貨幣單位「圓幣」，作為跨境貿易支付結算的中介工具，但由於「圓幣」並非加密貨幣，須與監管機構及銀行另行協商。

金管局發言人回應報道時指，不評論市場傳聞及個別個案，重申當局一直按照《支付系統及儲值支付工具條例》及相關程序準則，處理所有SVF牌照申請。發言人續指，若發出新的SVF牌照，會作出公佈。

李小加退休動向｜構思「滴灌通」融資 商標去年底已被註冊、背後為張高波｜詳見【下一頁】

據去年10月公布，圓幣錢包公司有5個主要投資人，分別為：眾安在綫旗下的ZhongAn Digital Asset Group Limited、Bright Venture Investment L.P.、Dragongfly Round L.P.、Eminent Vision Limited及HashKey Holdings Limited，每名投資者各佔約20%股權。

早於2016年8月，陳德霖仍然在任時，金管局公布發出首批儲值支付工具牌照，以推進香港零售支付；任內又推動跨行轉賬「轉數快」在2018年9月推出；並在2019年退休前，發出首批共8個的虛擬銀行牌照。

相關文章：

【虛擬銀行】眾安銀行獲發保險代理牌照 將加入ZA Insure產品

陳德霖倡建四地數碼貨幣 助東亞地區在疫情後快速復甦

編輯：趙穎妍