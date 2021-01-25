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【Bitcoin】兩周累計跌逾兩成　摩通：市場需求放緩　比特幣難返4萬美元大關

股樓投資 16:21 2021/01/25

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近期比特幣價格大漲大落，牽動不少虛擬貨幣投資者的思緒。根據Coindesk數據，比特幣價格從1月8日高位的41,940美元，截至本周一下午4時，已經回調至33,000美元水平，調整幅度超過兩成。市場有分析指，去年12月至1月初期間，比特幣的漲幅主要是由機構投資者入場帶動，但隨著價格回落，機構參與興致降低，比特幣後市又將如何？

摩根大通認為，近期看到有關比特幣的需求正在放緩，料價格難以回到4萬美元。該行以追蹤比特幣信託Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）的資金流作為參考，認為流入GBTC的資金流似乎已經見頂，這意味著市場對比特幣的需求放緩。截至上周五（22日）的過去2周內，該基金下跌22%，同期比特幣則跌17%。

【法律迷思】投資「比特幣」(Bitcoin) 的法律需知【下一頁

GBTC目前共持有61.6萬枚比特幣，佔市面上流通總量的2.94%，該信託管理的資產規模由去年年初的20億美元，到年底大增至超過200億美元，流入的資金由有87%來自機構投資者，因此被視為衡量機構投資者情緒的一大指標。

摩根大通策略師表示，目前機構投資者投入GBTC的資金動能，並不足以讓比特幣重新站上4萬美元，順應趨勢交易，投資者們有可能會繼續減持比特幣期貨，料比特幣價格短期內將繼續下行。

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撰文 : 李勝男

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