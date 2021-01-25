【大行報告】建銀睇好呢隻奶粉股 上調目標價逾30%　潛在升幅近2成

建銀國際發表報告，指中國飛鶴（06186）在新冠疫情下，仍能維持高速增長，因此估值獲得重估，並看好農曆新年期間的銷情，重申飛鶴「跑贏大市」評級，目標價由22.2元，上調32%至29.2元。

飛鶴周一（25日）收報24.55元，跌1%，成交額9.8億元，較建銀目標價潛在升幅約20%。

券商對中國飛鶴評級及目標價：

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該行預測，飛鶴去年全年收入及純利，同比分別升37%及43%；而去年下半年收入及純利，則同比增加29%及31%，主要由星飛帆等產品系列所帶動。

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記者：李兆明