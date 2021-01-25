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【品牌聯乘】Red Bull聯乘本地茶飲店　推出兩款Red Bull手搖飲品

商業 16:35 2021/01/25

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Red Bull聯乘香港品牌茶飲店「茶星人E.Tea」跨界合作，推出全新「Red Bull 能量烏龍茶」及「Red Bull無糖能量SODA」兩款手搖飲品。

「Red Bull能量烏龍茶」採用特選的台灣高山凍頂烏龍茶，以及新鮮又充滿維他命C的鮮橙，飲到濃濃的茶味之餘，再配上整罐充滿能量的Red Bull。

至於「Red Bull無糖能量Soda」，則適合跟隨低糖飲食的顧客，無糖Red Bull加上特調的梳打及青檸，加上醒神的薄荷味道，有如一杯Mojito。「Red Bull能量烏龍茶」以及「Red Bull無糖能量Soda」每杯均售港幣38元。

「茶星人E.Tea」自2018年起開業，本月14日在紅磡德民街開設第15間分店。紅磡分店試業期間設有第2杯飲品半價優惠，Red Bull全新茶飲同樣適用。

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責任編輯：葉泳珊

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