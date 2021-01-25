【新冠疫苗】輝瑞獲澳洲批准接種 料2月底開始打

新冠肺炎肆虐全球，世界各國紛紛為國民接種新冠疫苗。澳洲政府正式批准輝瑞（Pfizer）和BioNTech合作研發的新冠疫苗，當局預計在2月底可以開始接種。但澳洲政府同時表示，因阿斯利康（AstraZeneca）生產的牛津疫苗，最近出現生產問題，澳洲需提早由本地公司研製和分發新冠疫苗。

澳洲藥物管理局（TGA）周一（25日）批准輝瑞疫苗，在澳洲向16歲或以上人士供應。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）預料2月底可以為優先群組人士接種，包括檢疫邊境人員、前線醫護、長者以及護理院工作人員。衛生部部長亨特（Greg Hunt）表示會在醫院開展接種工作，目標每周接種8萬劑，預料10月將全面完成接種。

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莫里森表示輝瑞疫苗，達到澳洲嚴格的安全、質素和有效率的標準。澳洲政府會設立電子系統，確保民眾完成接種兩劑疫苗。但輝瑞公司澳洲管理總監哈里斯（Anne Harris）表示，由於全球疫苗需求急增，交付有機會延誤，卻強調延誤問題相信會在2月中旬解決。

亨特指，阿斯利康藥廠早前已向澳洲政府表示，原定3月交付的牛津疫苗需要延期。雖然牛津疫苗尚未獲澳洲批准，但亨特表示，當地生物科技公司CSL會提早在3月，供應牛津疫苗，預計每周供應100萬劑。

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澳洲政府目標直至4月完成400萬劑接種。澳洲在過去7日沒有新增本地個案，亦無澳洲居民因感染新冠肺炎，需入住深切治療病房。

責任編輯：李俊儀