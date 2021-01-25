【大行點睇】思摩爾破頂見90元後倒跌 大和予該股「優於大市」評級

思摩爾國際（06969）上周發盈喜，料2020年溢利及全面收益總額將按年升10%至15%。周五更全日升7.7%，收報84.5元。大和發表研報，上調思摩爾國際目標價從56元至90元，投資評級由「買入」轉為「優於大市」。思摩爾今早曾升上7%高見90元，創歷史新高，後轉跌。現價跌3.3%，報81.75元，成交近39.1億元。

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大和指，思摩爾的基本面穩健，而公司公布的盈喜預測更超出該行預期13%，所以看好公司2021年的表現，並料今年的每股盈利可按年升33%。大和認為思摩爾的主要客戶電子煙品牌Vuse及RELX規模持續增長，料今年內可為思摩爾帶來不少訂單。

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思摩爾最大的顧客Vuse，自去年12月起已成為美國煙草市場佔據市場份額最大的公司。大和預測，Vuse的增長將遠超其他美國同類型公司的。而思摩爾的第二大顧客RELX上周五（22日）在美國上市，計劃集資14億美元，預料可為公司收益帶來增長。

從宏觀層面來看，新冠疫情對市場的影響漸減，而外界觀望拜登上場後，將改革國內電子煙政策，預料未來將出現更多催化劑推進電子煙市場。但大和提醒，公司在過往6個月已累升173%，價格處於較高位置，建議投資者可靜待合適時機才買入。

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