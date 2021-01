蘇格蘭擬發動二次獨立公投 斥約翰遜「害怕民主」

英國脫歐一事暫塵埃落定,另一方面,蘇格蘭再度傳出獨立公投的呼聲。蘇格蘭首席部長施雅晴(Nicola Sturgeon)表示,若在5月議會選舉中勝出,將再次發動獨立公投,並批評英國首相約翰遜(Boris Johnson)讓蘇格蘭人民表達他們是否想從英國獨立的問題上,顯得「害怕民主」(frightened of democracy)。

蘇格蘭於2014年曾就獨立問題上進行公投,最終以55%比45%的投票結果反對獨立。但其後蘇格蘭與英國就脫歐存在嚴重分歧,導致蘇格蘭人民再次考慮從英國獨立的可能性。《星期日泰晤士報》 進行的民意調查顯示,有52%的蘇格蘭人民希望獨立,遠較7年前為高。

約翰遜早前曾提出,需要相隔40年時間才會有第2次的蘇格蘭獨立公投。施雅晴在接受BBC訪問時表示,約翰遜拒絕同意另一次獨立公投,明顯「對蘇格蘭人民的判決和意願感到恐懼。」(fears the verdict and the will of the Scottish people)。同時她強調,如果蘇格蘭民族黨在5月的議會選舉中勝出,將會發動二次獨立公投,讓人民有權利選擇是否留下。

施雅亦續稱,即使新冠肺炎疫情尚未緩和,但5月的選舉將會如期舉行,屆時或會以郵遞選票方式進行,強調不少國家於疫情期間仍然進行選舉,相對疫情對選舉影響不大。

而蘇格蘭民族黨亦訂下11點綱領的「獨立公投路線圖」(roadmap to a referendum),如果英國政府就獨立公投的合法性提出質疑,將會「強烈反對」(vigorously opposed)。

事實上,根據「1998年蘇格蘭法令」(Scotland Act 1998)第30章(Section 30 Order),英國可賦予蘇格蘭政府舉行獨立公投權力。

