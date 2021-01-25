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蘇格蘭擬發動二次獨立公投 斥約翰遜「害怕民主」

環球社會熱點 15:40 2021/01/25

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英國脫歐一事暫塵埃落定，另一方面，蘇格蘭再度傳出獨立公投的呼聲。蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）表示，若在5月議會選舉中勝出，將再次發動獨立公投，並批評英國首相約翰遜（Boris Johnson）讓蘇格蘭人民表達他們是否想從英國獨立的問題上，顯得「害怕民主」（frightened of democracy）。

約翰遜：英國變種病毒致死率或高30% 疫苗仍有效 【下一頁】

蘇格蘭於2014年曾就獨立問題上進行公投，最終以55%比45%的投票結果反對獨立。但其後蘇格蘭與英國就脫歐存在嚴重分歧，導致蘇格蘭人民再次考慮從英國獨立的可能性。《星期日泰晤士報》 進行的民意調查顯示，有52%的蘇格蘭人民希望獨立，遠較7年前為高。

約翰遜早前曾提出，需要相隔40年時間才會有第2次的蘇格蘭獨立公投。施雅晴在接受BBC訪問時表示，約翰遜拒絕同意另一次獨立公投，明顯「對蘇格蘭人民的判決和意願感到恐懼。」（fears the verdict and the will of the Scottish people）。同時她強調，如果蘇格蘭民族黨在5月的議會選舉中勝出，將會發動二次獨立公投，讓人民有權利選擇是否留下。

英國元旦正式脫歐 談判4年多終可「分手」 【下一頁】

施雅亦續稱，即使新冠肺炎疫情尚未緩和，但5月的選舉將會如期舉行，屆時或會以郵遞選票方式進行，強調不少國家於疫情期間仍然進行選舉，相對疫情對選舉影響不大。

而蘇格蘭民族黨亦訂下11點綱領的「獨立公投路線圖」（roadmap to a referendum），如果英國政府就獨立公投的合法性提出質疑，將會「強烈反對」（vigorously opposed）。

事實上，根據「1998年蘇格蘭法令」（Scotland Act 1998）第30章（Section 30 Order），英國可賦予蘇格蘭政府舉行獨立公投權力。

責任編輯：郭麗明

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