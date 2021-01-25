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【BNO移民】蘇格蘭擬發動二次獨立公投

環球社會熱點 17:17 2021/01/25

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蘇格蘭物價較低，加上民風純樸，是不少港人以英國國民（海外）護照簽證（BNO Visa）的選擇地點，但蘇格蘭再度傳出獨立公投的呼聲，值得BNO持有港人留意。蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）表示，若在5月議會選舉中勝出，將再次發動獨立公投。

約翰遜：英國變種病毒致死率或高30% 疫苗仍有效 【下一頁】

蘇格蘭2014年曾就獨立問題上進行公投，最終以55%比45%的投票結果反對獨立。

不過，其後英國公投脫歐，但蘇格蘭傾向留在歐盟的民眾則佔大多數，導致蘇格蘭再次考慮從英國獨立的可能性。《星期日泰晤士報》的民意調查顯示，有52%的蘇格蘭人民希望獨立，遠較7年前為高。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）早前提出，需要相隔40年時間，才會有第2次的蘇格蘭獨立公投。

惟施雅晴接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，約翰遜拒絕同意另一次獨立公投，明顯「對蘇格蘭人民的判決和意願感到恐懼。」（fears the verdict and the will of the Scottish people）。

她強調，如果蘇格蘭民族黨在5月的議會選舉中勝出，將會發動二次獨立公投，讓人民有權利選擇是否留下。

英國元旦正式脫歐 談判4年多終可「分手」 【下一頁】

施雅晴續稱，即使新冠肺炎疫情尚未緩和，但5月的選舉將會如期舉行，屆時或以郵遞選票方式進行，強調不少國家於疫情期間仍然進行選舉，相對疫情對選舉影響不大。

蘇格蘭民族黨亦訂下11點綱領的「獨立公投路線圖」（roadmap to a referendum），如果英國政府就獨立公投的合法性提出質疑，將會「強烈反對」（vigorously opposed）。

根據「1998年蘇格蘭法令」（Scotland Act 1998）第30章（Section 30 Order），英國可賦予蘇格蘭政府舉行獨立公投權力。

責任編輯：郭麗明

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