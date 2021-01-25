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【疫市擴充】牛角燒肉筲箕灣分店開幕　大玩Instagram遊戲贏美食優惠

商業 15:36 2021/01/25

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牛角日本燒肉筲箕灣形薈新分店今日（25日）開幕。（牛角facebook圖片）

疫情打擊飲食業，不過牛角日本燒肉專門店趁牛年再開分店，筲箕灣形薈新分店今日（25日）開幕。為配合新店開幕，即日起至2月21日（2月14日除外）更可於所有牛角分店，大玩Instagram遊戲贏優惠。

【麥當勞】薯餅、花生碎齊齊缺貨　凍肉會否成為下一個？業界：香港食品供應充裕

【疫市開店】皇玥疫市擴充不裁員、不減薪　分店增至12間

客戶只要去牛角Instagram限時動態的濾鏡，找出幸運擋煞美食，包括鴻運當頭可口可樂、一帆風順帆立貝、厄運燒除豚肉燒等，分享圖片或影片到自己的Instagram Story限時動態，再標籤#去牛角行大運，屆時於店內向店員展示限時動態，便免費享鴻運當頭可口可樂，以及8折享用厄運燒除豚肉燒、長長壽壽車海老、圓圓滿滿牛角十品燒肉盛合及一帆風順帆立貝。

要注意，優惠適用於堂食作任何惠顧享用，加一服務費按正價計算。每人每次可享用優惠一次，不可分單。以上優惠不可與其他優惠及現金券同時使用(包括會員優惠)，同單項目除外，並須以電子貨幣結賬。

【英品牌疫市擴充】英國皇家認證朱古力品牌Charbonnel et Walker　進駐中環太子大廈

責任編輯：朱悅瀅

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