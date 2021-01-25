【北水大時代】李律仁：內地資金不是傻的　金融市場講實利

▲ 金發局主席李律仁指，北水持續流入香港下，外資也未見減少，展現香港資本市場在不同地方有增值(value added)

港股通北水資金持續流入香港，未足一個月已累計淨買入逾2000億元。金融發展局主席李律仁接受本報專訪時稱，近期不論政見都有人問他「是不是北水撑着（港股）」，但李律仁指出現時香港市場不止匯聚北水，外資參與未有減少流入香港。

李律仁形容：

內地資金不是傻的，為救你而來？金融市場好實際、講實利，香港在集資、資產管理、風險管理、資訊、對外流通，種種都有增值。

李律仁續稱，環球基金都在追蹤增長，現時全球增長前景最明朗的是中國經濟，不放在這裡放哪兒。港股年初至今日均成交逾2310億元，較去年第四季增加逾6成，港股通所佔成交雖由一成增至約15%，但其他投資者參與成交金額仍明顯增加。

【專訪全文】李律仁：美國制裁港金融發展空間更大，香港應加快參與「內循環」

【專訪全文】內地金融市場續開放 港人仍具優勢

隨美國政府換屆，在美國前後生活近9年的李律仁承認「世界改變了」，經濟一、二哥拉鋸下，即使美國新政府上任後，中美之間難有太歡迎對手的政策出爐，但從近期盈富基金 （02800） 在投資中資制裁股「轉軚」，以至國際指數公司表態願另立指數保留受制裁股，同時是資深大律師的李律仁稱：

愈來愈覺得在美國的制裁下，機構盡可能希望在香港做生意。在我法律經驗下，愈新的事情，（法律專業）愈難給予絕對答案、做不到沒風險。如果不願承擔任何風險，就不如不做生意。

追縱【北水大時代】最新消息

相關文章：

【美國制裁】MSCI據報將發布新版本指數 將保留受制裁中資股

【盈富基金2800】盈富基金停買制裁股3日 走資52億元

【美國制裁】瑞信：紐交所NYSE二度轉軚是特朗普給拜登「陷阱」 趁回調吸中移動及鐵塔

記者：麥德銘