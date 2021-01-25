【BNO移民】專家料英鎊或插至1.32 揭急跌關鍵

▲ 港人快將可利用BNO申請移居英國，市料對英鎊需求大。

由周日（1月31日）開始，約300萬名港人持有BNO，可申請移居英國，料合資格申請人對英鎊滙價甚關注。現時在英國疫情嚴峻下，卻無礙鎊滙升勢，今年持續高企在1.36以上。專家雖預期英鎊暫仍易升難大跌，但警告中期內或由高位急插水，乍現1.32低位，會否大跌繫於關鍵風險事件。

蘇格蘭擬再獨立公投 礙鎊滙信心

上商研究部主管林俊泓預計，英鎊兑美元今年高低位在1.32至1.38，假如蘇格蘭要求公投獨立，將嚴重打擊市場對鎊滙的信心，恐最低跌至1.32才尋底。

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至於短期走向，須緊盯本港時間周四（28日）聯儲局公布議息結果，主席鮑威爾在拜登新政下的最新幣策，將左右美元走向，間接影響非美貨幣。而大行長遠計仍看好英鎊，花旗料年底衝上1.41才見頂。

專家建議可候低吸英鎊作定存，最新定存息率可按下圖了解

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本來不少名嘴預期英鎊兑美元約在1.35水平徘徊，但基於美元弱勢反彈後，仍上升乏力，變相令非美貨幣最近急反撲，鎊滙也堅挺。

專家建議，對英鎊有需要者，宜在1.37以下開始小注低吸，再開立定期存款先賺息，現市況最高息是南商7天短存享10厘。惟須注意，市料年內英鎊走勢仍像過山車，散戶慎防賺息不夠冚蝕滙。畢竟英國隱患處處，外電指，首相約翰遜警告，變種病毒殺傷力更大。

再者，3月底前又須與歐盟傾妥金融服務業的備忘錄，此乃倫敦的命脈，佔該國七成貿易比重，相信英歐就利率衍生產品等話語權，不易達致共識。

英國財金高官多次不諱言，疫情累當地經濟進入最黑暗時期，分析更預警為300年最差。可是，大行對今明兩年的經濟不太悲觀。花旗銀行投資策略及環球財富策略部主管黃栢寕預計，英鎊今年高低位為1.32至1.41，年底目標為高位1.41。而2021英國GDP增長預測為2.8%，2022年為5.7%。

至於短期操作，華僑永亨經濟師李若凡指，英國示警，疫苗對抗新病毒有效性存疑，未來兩周英鎊兑美元的支持位料1.35，阻力在1.385。兌港元高低區間在10.466至10.736區間。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪