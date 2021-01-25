【山地悠遊人生@iM網欄】跑步、散步路線推介 重新發現香港

從2020年1月23號武漢封城， 疫情至今剛好一年， 雖打斷了旅遊計畫， 但也有很多得著； 重新審視生命的意義， 藉此重新調整生活的重心。有些朋友的生活習慣變得健康，多了閱讀，學新語言等。 有朋友堅持跑步鍛鍊身體，在一年內減了25磅。觀察朋友圈，行山和跑步算是最受歡迎的運動項目。每到週末， 熱門行山路線的人潮比旺角還多。 跑步是一種最平民的保持體型方法， 如有傷患，漫步行走也不失為休閒慢活的減壓方式。

香港給人的印象：街道擠迫、行人路窄，多斜坡。偏偏疫情期間，香港跑步社群越來越蓬勃 。其實香港的跑步地點甚為充足，推薦以下兩條線路給大家，這些線路風景優美、容易到達和無需人車爭路， 適合跑步訓練、 休閒緩跑、散步、親子遊。可加長或隨時終止，適合任何年齡層。而且沿路有水機補給、商店和餐廳。

跑步、散步路線推介：

＊尖沙咀天星碼頭→ 尖沙咀海濱長廊→海逸豪園

由尖沙咀鐘樓出發， 此段比較熱鬧， 不妨放慢腳步，散步欣賞四周風景， 半公里左右的路程就到達 K11 Musea， 可以使用商場的洗手間設施。然後從尖沙咀東海濱長廊，經過一段小斜路上紅磡繞道天橋，然後下紅磡海濱花園， 沿住海邊一路跑， 經過紅磡碼頭後， 人流越來越少， 再到黄埔海濱長廊，經過大環山公園， 最後就到達海逸豪園。 全程大約4公里，如果體力夠， 可以原路折返，輕鬆一小時跑來回， 散步約兩小時。 沿途大部分時間都可以看到海景，早上人流較少， 最美是黃昏日落或晚上八點激光時段。

▲ 紅磡繞道

▲ 黃埔海濱長廊眺望太古城

▲ 日落時的星光大道

＊北角碼頭 → 鰂魚涌公園→ 西灣河海濱公園→筲箕灣避風塘→譚公廟

當天約了朋友到灣仔吃早餐， 吃飽後直接散步至北角碼頭，但此程交通繁忙， 所以不建議跑步， 散步無妨。 在北角匯商場逛了一圈， 並使用洗手間後，便沿海堤小徑到渣華道北角警署， 轉入海裕街向海邊，可由寵物公園進入鰂魚涌公園， 穿過公園從東面出口轉入海堤街向前，便是鰂魚涌公園一期， 裏面有條緩跑徑， 在草地足球場旁的更衣室外面有飲水機。 這裏是欣賞獅子山、飛鵝山和鯉魚門的最佳位置， 還有葛量洪號滅火輪展覽館。

▲ 鰂魚涌寵物公園

再沿海堤跑至鰂魚涌公園東面出口，便是西灣河海濱公園，經水警總部，嘉亨灣，逸濤灣，便到了筲箕灣避風塘，穿過愛秩序灣海濱公園一直至漂亮的譚公廟， 再入筲箕灣東大街，老街有好幾家著名的餐廳和魚蛋粉，最後到達筲箕灣， 全程約8.5公里。

▲ 愛秩序灣海濱公園景色

▲ 愛秩序灣公園

疫情下不想長期宅在家， 嘗試要求自己每個星期訂立不同的路線，帶自己穿過不同的街道與建築物， 增添樂趣。 自以為很熟悉的香港，每次也能夠從一個文化與歷史的角度，再次欣賞這個城市。在維多利亞港兩旁的海濱長廊， 觀看這座城市， 更覺魅力非凡。

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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