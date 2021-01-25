【陽光旅途@iM網欄】歐洲心千塔之城 浪漫首都布拉格

上期和大家分享過捷克的世遺CK小鎮，今期順道介紹離開不遠的捷克首都，著名的布拉格。布拉格有着很多外號，如千塔之城、歐洲之心和黃金之城等，都是對這個歷史名城的一些具體形容。之前在本欄介紹歐洲的文章中提及過二次大戰對歐洲很多大城市的破壞都非常嚴重，但幸運地布拉格所遭受的破壞不算嚴重，因此大部分建築物得以保存下來。由於歷史原因，布拉格可以說是一個建築界的博物館，可以找到多種不同的風格的歷史建築物。而其中最多的應是哥德式和巴洛克式建築，所以市區充斥着各種的尖塔和圓頂，「千塔之城」就是由此而來。而且這些建築物多為紅頂黃牆的顏色，在太陽的影照下，金光奪目，因而又有「黃金之城」的美譽。

布拉格比較大，而且可看的景點很多，最少預備三天時間會比較好！全城大致可分城舊城區、新城區、猶太區、小城區、古堡區及高堡區等。每個區域都有獨特的景點，如果時間不夠，建議可集中在舊城區和古堡區參觀。而當中舊城區是最受遊客歡迎的，在舊城廣場上，可以看到很多漂亮的建築物，如泰恩教堂、舊市政廳、天文鐘、聖尼古拉教堂等。布拉格的日與夜是完全的兩種風格，但不管是白天還是晚上都滿滿是浪漫的氣氛。晚上在廣場昏黃的燈光下，欣賞一些街頭表演，或是坐在旁邊的酒吧，喝杯小酒，感受歐洲熱鬧的氣氛。又或者到伏爾塔瓦河上的查理大橋看看夜景，都是很好的選擇。橋上的雕塑襯著微弱的燈光，配合山上的古堡，加上河上的微風，交織成一幅漂亮的圖畫。多部電影都曾在這條大橋上取景，相信大家一定不會陌生。

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白天可以先去古堡區參觀一下，布拉格城堡是世界上最大的古城堡，除了華麗的宮殿外，還有超級漂亮聖維特大教堂，花了600年的時間才建成。之後可以去大文豪卡夫卡曾居住過的黃金巷，順道到黑塔後方的「瞭望台」，可以欣賞整個千塔之城的全貌。之後可以返回舊城區，再看看白天的舊城廣場，而且在廣場附近還有哈維爾市集，可以買些紀念品。再漫步經過查理大橋，可以到達著名的「連儂牆」看看塗鴉，感受一下當年天鵝絨革命。黃昏時間去河邊坐船欣賞兩岸風光，喝著紅酒和深愛的人看著夕陽斜照，浪漫感覺滿溢！

筆者愛吃，大家應該都知道，在布拉格介紹兩種街頭美食，一樣是烤豬踭，他們喜歡用柴火，放在一個鐵箱內，把肥瘦適中的豬踭串起來慢慢烤熟，站在旁邊已經使人垂涎三尺！我覺得味道更勝德國鹹豬手！另一個是叫Trdlo的捷克傳統甜品，是把麵團繞着一支木棍，放在炭火上慢慢烤熟，在添加不同的口味，最後可配上不同的果醬或雪糕。在布拉格的街上隨處可見，大家有機會一定要品嚐一下！

作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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