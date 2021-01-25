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【Mosaic慢慢砌@iM網欄】採訪北京京劇團演出 回憶香港藝術節採訪之旅

名人薈萃 15:34 2021/01/25

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以前任職文化版時，農曆新年過後，便踏入文化活動的「淡季」，幸好有每年一度的香港藝術節也在這段期間舉行，作為「救命稻草」，提供不少採訪藝術家的機會。

藝術節間中也會安排記者到外地採訪。出差採訪是記者樂意參與的工作，其實並非人們想像的免費旅遊，我們這些小記者要在很短的時間內取得盡可能最多的資料，有時甚至要即時把文章寫好發回報館，若遇上有時差的地方就更辛勞！

我們渴求的只是開拓眼界，見多識廣，在一般人沒機會到的藝團、後台聆聽藝術家們暢談創作。頂多只能在採訪之前之餘抽一兩小時，又或者留一兩天在當地逛逛而已。

除了記者團採訪，我這小記者也有過不少次獨家應邀出外採訪的機會。在香港，很少文化藝術團體擁有非常充裕的資金，所以願意邀請記得去採訪肯定相信是有其推廣價值的，我也非常珍惜這些機會，盡量在不同角度寫多些文章。
寫文章這天，北京正好迎來今年第一塲雪，撩起我回憶起多年前，應香港藝術節邀請，獨個兒到北京採訪當地京劇團的演出，也是偶遇初雪。原來北京人對雪很有研究，那年是多年沒下雪後的第一年下雪，而且是那種一粒粒圓滾滾的晶雪，是瑞雪兆豐年的寓意。這些資料，其實是在搭巴士時，那些老百姓乘客們告訴我的。在旅途上我最愛搭公共交通，可以遇到不少收穫。

印象最深刻的是觀看完京劇表演，到後台與京劇藝術家會合，竟然發現零下八九度的大寒天，劇院後台是沒有熱水設備，大家都盡量避免用那冰冷徹骨的水龍頭水。眼看這些國家一級演員，還要忍受不大舒服的環境，卻依然拼盡全力演出，內心的絞動着酸楚與敬服！估計多年後的今天，內地的演出條件應該大有改善了吧。

記者能否順利採訪，有時候也要視乎運氣，這方面我的成功率蠻高的。在北京採訪過程中突然接到半埸加插：訪問大導演張藝謀，他導演舞劇《大紅燈籠高高掛》於當年的香港藝術節上演。時間地點朝令夕改，最後陰差陽錯的果真見到張大導。他一直在跟同事們討論，一再請工作人員摧促，工作人員也不敢。於是小記者鼓起勇氣有話直說，晚上要去看劇，若時間不許可那就告退。果然大導演蠻尊重傳媒，二話不說放下討論接受採訪，讓我完成任務，還趕得及回去看京劇。

有趣的是，不知怎的藝術節工作人員為我訂的酒店，離採訪地點蠻遠的，卻剛好在紅樓夢大觀園（参照《紅樓夢》大觀園而建的主題公園）旁，以前也去玩過，感覺就是一般的中國園林。那次花了僅餘的半小時進去逛逛，想不到白茫茫大地真乾淨，意境出塵，如入仙界。又是一個意外收穫。

說了那麼多，只因看到今年的香港藝術節又要來了，去年都取消了，這回有網上也有現塲節目，二月二日開始售票，希望順利舉行。

舞劇《大紅燈籠高高掛》

作者_洪捷簡介：

女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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