  • 23°C
香港時間 : 2021125日 (一) 17:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【氣候變化】峰會前夕逾3,000全球科學家聯署 促各國應對氣候變化

環球政經 16:07 2021/01/25

分享：

荷蘭主辦的氣候適應峰會於周一（25日）起視像方式舉行，惟於峰會前夕，全球逾3,000名科學家發表聯署聲明，包括5名諾貝爾獎得主，促請各國採取更多措施應對氣候暖化，免於人們受到全球變暖影響。聯署聲明指，全球暖化已導致嚴重乾旱和熱浪等極端天氣，若不即時採取行動，只會加劇食水短缺、農作物失收，威脅全球人類。

【食蟲商機】麥皮蟲有幾「巴閉」？ 獲歐洲批首種人可安全食用昆蟲 法國公司擲3.7億美元設全球最大飼養農場：【下一頁

全球氣候適應中心（GCA）表示，氣候改變速度比想象中快，全球糧食生產或減少30%，海平面上升及強烈風暴令數以百萬計的沿岸居民失去家園，強調沒有疫苗解決氣候問題，全球須採取措施應對和適應，否則加劇貧困、水源短缺等問題，造成無數生命損失及人口被迫搬遷。

峰會為期兩日，目標為2030年前全球應對氣候變化制訂切實可行的解決方案，英國、德國及中國等多國領導人將會參與其中，英國早前表明，將計劃聯同荷蘭、埃及等國家，就風暴和洪澇災害等建立預警機制。

延伸閱讀：接種疫苗5大注意事項：留意過敏情況　準備現正服用藥物清單【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

 

上一篇文章

【麗港城5座】麗港城爆多宗確診個案 換樓客剛以968萬5座E室3房 代理：屋苑業主無有怕唔減價

下一篇文章

【iMoney Cafe】重上三萬點 無貨可以點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【抽新股要留意】呢隻熱爆半新股 上市不足半年就發盈警預告年虧逾7億 原因是....
【抽新股要留意】呢隻熱爆半新股 上市不足半年就發盈警預告年虧逾7億 原因是....
【港交所388】港交所宣布 合資格科創板股份 下月起納入滬深港通
【港交所388】港交所宣布 合資格科創板股份 下月起納入滬深港通
【2021部署】2021年 值得留意的10大收息股
【2021部署】2021年 值得留意的10大收息股
【網民熱話】人夫80萬買樓基金訓身科技股 現金剩3萬 妻子大崩潰求助　結局出人意表
【網民熱話】人夫80萬買樓基金訓身科技股 現金剩3萬 妻子大崩潰求助　結局出人意表
【新股IPO】快手招股即 一文看清本周有那些新股登場　招股日期、孖展、業務
【新股IPO】快手招股即 一文看清本周有那些新股登場　招股日期、孖展、業務
【快手IPO】快手科技1024明日招股你抽唔抽？　認購前告訴你的五大不可不知
【快手IPO】快手科技1024明日招股你抽唔抽？　認購前告訴你的五大不可不知