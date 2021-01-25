【氣候變化】峰會前夕逾3,000全球科學家聯署 促各國應對氣候變化

荷蘭主辦的氣候適應峰會於周一（25日）起視像方式舉行，惟於峰會前夕，全球逾3,000名科學家發表聯署聲明，包括5名諾貝爾獎得主，促請各國採取更多措施應對氣候暖化，免於人們受到全球變暖影響。聯署聲明指，全球暖化已導致嚴重乾旱和熱浪等極端天氣，若不即時採取行動，只會加劇食水短缺、農作物失收，威脅全球人類。

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全球氣候適應中心（GCA）表示，氣候改變速度比想象中快，全球糧食生產或減少30%，海平面上升及強烈風暴令數以百萬計的沿岸居民失去家園，強調沒有疫苗解決氣候問題，全球須採取措施應對和適應，否則加劇貧困、水源短缺等問題，造成無數生命損失及人口被迫搬遷。

峰會為期兩日，目標為2030年前全球應對氣候變化制訂切實可行的解決方案，英國、德國及中國等多國領導人將會參與其中，英國早前表明，將計劃聯同荷蘭、埃及等國家，就風暴和洪澇災害等建立預警機制。

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責任編輯：潘曉豐