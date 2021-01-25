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【海洋公園】劉鳴煒：海洋公園無計劃改名、不想山下園區變商場　水上樂園擬禁無接種疫苗人士進場

Hot Talk 15:18 2021/01/25

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【海洋公園】劉鳴煒：海洋公園無計劃改名、不想山下園區變商場　水上樂園擬禁無接種疫苗人士進場

海洋公園主席劉鳴煒早前公布海洋公園的重生方案，將海洋公園設施外判，又稱海洋公園不再是主題公園，市場憂慮改革下的山下園區會變成商場。劉鳴煒強調，海洋公園無計劃改名，亦絕不想改革後的海洋公園山下園區變成商場，稱山下園區的商店需符合海洋公園本身的主題，例如自然保育，難以想像山下園區有化妝品店。

海洋公園貸款還款延至2059年【下一頁】

劉鳴煒出席立法會經濟發展事務委員會的會議時表示，山下園區與附近港鐵 （00066） 黃竹坑站的商場項目沒有牴觸，反有協同效應，海洋公園引入商業伙伴時會要求對方投資，不存在第三者無付出只有回報的情況。

他指，不想海洋公園成為納稅人的負擔，預料山上園區有一半舊機動設施會退役，減少維修及其他成本，相信有助節流。

海洋公園收入按年挫六成【下一頁】

海洋公園水上樂園最快可於今年8月至9月投入服務，劉鳴煒稱，水上樂園將全天候運作，雖然最佳開幕及運作時候為夏天，但亦有條件於冬天揭幕，會積極研究日後禁止沒有接種疫苗的市民入場。

相關文章：麗新系全年業績盈轉虧、不派末期息　海洋公園萬豪酒店入住率僅50%

 

編輯：陳韻妍

經濟 劉鳴煒 港鐵 黃竹坑 海洋公園

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