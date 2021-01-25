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【美股焦點】Tesla升穿900美元、蘋果股價新高　獲美眾院議長佩洛西披露大手掃入認購期權

股市 23:12 2021/01/25

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佩洛西曾在12月底大手掃入蘋果（美﹕AAPL）、Tesla（美﹕TSLA）和迪士尼（美﹕DIS）認購期權，並買入20,000股聯博（AllianceBernstein Holding）股份。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）向眾議院提文的交易報告（Periodic Transaction Report）顯示，佩洛西在去年12月底，曾大手掃入蘋果（美﹕AAPL）、Tesla（美﹕TSLA）和迪士尼（美﹕DIS）認購期權，並買入20,000股聯博（AllianceBernstein Holding）股份。

Tesla股價升逾6%，高見900.39美元，首度升穿900美元大關；蘋果亦漲逾4%，高見145.08美元，亦創下歷史新高。

 

佩洛西向美國國會眾議院披露的交易報告。

據悉，佩洛西買入的期權是屬於「LEAPS」（Long Term Equity Anticipation Securities）的長期期權，到期時間比一般期權更長，至少以一年起計。

上述4筆交易均於去年12月22日完成，翻查資料，在交易完成前一日、即21日，共和黨領袖麥康奈爾在該日正式宣佈國會兩黨就9,000億美元刺激法案達成共識，未知上述事件是否有影響到佩洛西的投資決定。

麥康奈爾：9000億美元刺激法案達成協議｜詳見【下一頁】

佩洛西可謂科技股座上客

不過，若翻查早期的財政文件，佩洛西在2018至2019年時，佩洛西已經大量買入科技股以及和大型科企有關的認購期權。

本網從佩洛西在2018年向美國眾議院披露的財政報告發現，當時她多次買入亞瑪遜（美﹕AMZN）、蘋果和Facebook（美﹕FB）的認購期權，在該批期權中部分在2020年到期。而在股票方面，她則大手買入蘋果、AT&T（美﹕T）、Dropbox（美﹕DBX）和Facebook等股票。

佩洛西在2018至2019年時，已經大量買入科技股以及和大型科企有關的認購期權。

國會議員可自由買賣股票交易嗎？

外界有意見質疑，國會議員推動的法案跟企業利益相關，若國會議員本身持有個別公司的股票或其他證券，恐有利益衝突。

在現時法例下，美國曾於2012年通過《制止國會知情交易法》（The Stop Trading on Congressional Knowledge Act），禁止國會議員利用「在工作中所掌握的信息」買入股票或其他證券，並規定在交易45日內必須披露相關信息。

據外媒推測，上述投資實際上有可能歸屬於佩洛西的丈夫Paul Pelosi，但應監管要求而被視作她的投資。

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編輯﹕賴奕羚

美股 美國國會 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 蘋果（Apple，美：AAPL） 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 股票 期權 佩洛西 Facebook

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