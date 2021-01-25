  • 21°C
香港時間 : 2021125日 (一) 18:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】美眾院議長佩洛西大手掃入Tesla、蘋果認購期權 無懼科企反壟斷浪潮

股市 18:25 2021/01/25

分享：

佩洛西曾在12月底大手掃入蘋果（美﹕AAPL）、Tesla（美﹕TSLA）和迪士尼（美﹕DIS）認購期權，並買入20,000股聯博（AllianceBernstein Holding）股份。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）向眾議院提文的交易報告（Periodic Transaction Report）顯示，佩洛西在去年12月底，曾大手掃入蘋果（美﹕AAPL）、Tesla（美﹕TSLA）和迪士尼（美﹕DIS）認購期權，並買入20,000股聯博（AllianceBernstein Holding）股份。

佩洛西向美國國會眾議院披露的交易報告。

據悉，佩洛西買入的期權是屬於「LEAPS」（Long Term Equity Anticipation Securities）的長期期權，到期時間比一般期權更長，至少以一年起計。

上述4筆交易均於去年12月22日完成，翻查資料，在交易完成前一日、即21日，共和黨領袖麥康奈爾在該日正式宣佈國會兩黨就9,000億美元刺激法案達成共識，未知上述事件是否有影響到佩洛西的投資決定。

麥康奈爾：9000億美元刺激法案達成協議｜詳見【下一頁】

佩洛西可謂科技股座上客

不過，若翻查早期的財政文件，佩洛西在2018至2019年時，佩洛西已經大量買入科技股以及和大型科企有關的認購期權。

本網從佩洛西在2018年向美國眾議院披露的財政報告發現，當時她多次買入亞瑪遜（美﹕AMZN）、蘋果和Facebook（美﹕FB）的認購期權，在該批期權中部分在2020年到期。而在股票方面，她則大手買入蘋果、AT&T（美﹕T）、Dropbox（美﹕DBX）和Facebook等股票。

佩洛西在2018至2019年時，已經大量買入科技股以及和大型科企有關的認購期權。

國會議員可自由買賣股票交易嗎？

外界有意見質疑，國會議員推動的法案跟企業利益相關，若國會議員本身持有個別公司的股票或其他證券，恐有利益衝突。

在現時法例下，美國曾於2012年通過《制止國會知情交易法》（The Stop Trading on Congressional Knowledge Act），禁止國會議員利用「在工作中所掌握的信息」買入股票或其他證券，並規定在交易45日內必須披露相關信息。

相關文章﹕

【耶倫身家】耶倫兩年單靠演講費賺逾5000萬 持有輝瑞及AT&T

【富豪榜】農夫山泉曾升8%破頂 創辦人鍾睒睒身家超股神巴菲特

【美股焦點】「美版美團」DoorDash上市　華裔CEO身家暴漲躋身百億富豪

編輯﹕賴奕羚

美股 美國國會 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 蘋果（Apple，美：AAPL） 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 股票 期權 佩洛西 Facebook

上一篇文章

【電動車】賈躍亭旗下法拉第未來擬在中國設廠 傳與吉利就合作進行談判

下一篇文章

【醫藥股】瑞信：生物科技股仍為2021行業首選 推薦5股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】快手科技1024招股入場費11616元　集資規模勝京東、國際配售已錄足額認購
【新股IPO】快手科技1024招股入場費11616元　集資規模勝京東、國際配售已錄足額認購
【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？
【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？
【新股IPO】星盛商業管理6668共33萬人認購　超額認購近756倍一手中籤率1.29%（附分配結果）
【新股IPO】星盛商業管理6668共33萬人認購　超額認購近756倍一手中籤率1.29%（附分配結果）
【快手科技IPO】快手科技1024入場費逾萬元你抽唔抽？　認購快手科技IPO五大不可不知
【快手科技IPO】快手科技1024入場費逾萬元你抽唔抽？　認購快手科技IPO五大不可不知
【新股IPO】快手招股在即　投行予快手估值有幾高？
【新股IPO】快手招股在即　投行予快手估值有幾高？
【快手上市】快手科技1024上市市值最多達4783億　拆解快手三大亮點
【快手上市】快手科技1024上市市值最多達4783億　拆解快手三大亮點