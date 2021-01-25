D Mind & the Prince呈獻「學生活英語迎新年」新春嘉年華 特設新春遊戲攤位 以英語體驗新年傳統習俗

農曆新年將至，D Mind Education特意於K11 MUSEA舉辦D Mind & the Prince「學生活英語迎新年」新春嘉年華，爸爸媽媽與小朋友可透過參與不同遊戲攤位，一邊體驗新年傳統文化，一邊學習節日常用的生活英語﹗場內特設精心為小朋友設計的三大攤位遊戲，讓小朋友可以一邊挑戰遊戲，一邊學習跟農曆新年相關的英語詞彙，體驗新春習俗。參加「齊來準備迎新年」更可以獲得D&P英語揮春、利是封及海報，讓小朋友動手親自為家中增添新春氣息，喜迎新歲。



「學生活英語迎新年」新春嘉年華 必玩三大攤位遊戲

體驗新年傳統文化 另送新年英語海報及揮春

D Mind & the Prince 中心由1月30日起至2月7日，於每個星期六及星期日，化身成「學生活英語迎新年」新春嘉年華。場內特設三大攤位遊戲，特意加入新年英語的元素，並由NET老師在場指導，讓爸媽與小朋友邊玩邊學，帶來全新的英語學習體驗！

「齊來準備迎新年」遊戲攤位包括：

1. Red Banners創意揮春設計：發揮創意，設計出獨有的英語揮春向家人送上新年祝福，同時認識不同顏色。

2. Flower Arrangement準備鮮花迎新年：你認識年花和它們的英文名稱嗎﹖快來幫你的年花裝飾吧﹗

3. Spring Cleaning齊來大掃除：! 你會做哪些家務呢﹖做家務既能訓練小手肌，又可以培養責任感。是時候大掃除了﹗

D Mind & the Prince會員可以港幣$60入場參與活動，而非會員的入場費為港幣$120。入場費包括3個攤位遊戲、D&P新年英語海報4張及D&P英語揮春1套（禮物總值: 港幣$580），讓你於「學生活英語迎新年」新春嘉年華盡情暢玩！



D&P新年英語海報以四大新年傳統習俗作為主題，配合生動有趣的圖案，將大掃除、剪頭髮、買新衣服及買年花等習俗相關的英語呈現。家長於準備慶祝新年時，可透過海報上的英語詞彙，讓小朋友輕鬆學習生活英語！另外亦有3款新年揮春，為家中增添新年氣氛！

D Mind & the Prince免費教材體驗

現場更設有D Mind & the Prince幼兒英語免費教材體驗環節。家長完成教材體驗服務後，即可獲得以下禮物（價值: 港幣$170）：

- D&P 生活英語小書《Be Healthy!》

- D&P 新年英語揮春 1套

- D&P 利是封1套



與港怡醫院合作推出《Be Healthy!》主題小書 涵蓋多個日常小毛病

D Mind Education首度與港怡醫院合作，推出《Be Healthy!》主題小書。書中涵蓋多個日常小毛病，包括蚊叮、乾燥爆拆、損傷及瘀傷以及肚痛等。除教導小朋友相關小毛病的英語，簡介病徵，同時提供簡單治療方法，讓小朋友學習自己處理傷口。書內以英語簡介不同小毛病的情況，如爆拆及損傷等，同時提供簡單治療方法。

「齊來準備迎新年」攤位遊戲

日期： 2021年1月30日至2月7日（逢星期六、日）

開放時間：上午11時至下午5時30分

地點： B243-244AB@ K11 MUSEA



遊戲攤位 地點 適合遊玩歲數

創意揮春設計 K11 MUSEA B243鋪 1歲或以上

準備鮮花迎新年 K11 MUSEA B243鋪 1歲或以上

齊來大掃除 K11 MUSEA B243鋪 2歲或以上

關於D Mind Education

D Mind Education是新世界發展有限公司投資的初創企業，由多位資深教育工作者成立，主力發展幼兒教育，研發優質的兒童英語課程及教材，希望孩子可以學好英文，面向世界。D Mind Education的課程及教材，均以實證研究為基礎，切合本地教育需要，內容多元及國際化，務求讓學童說一口英國學生一樣的地道英語，提升學習英語的興趣和自信。



關於D Mind & the Prince幼兒英語

D Mind & the Prince幼兒英語是特別為懷孕媽媽以及0至6歲幼兒精心設計的英語學習歷程，以輕鬆的全方位學習模式和豐富的學習資源，貫穿「家庭」、「親子活動及課程」及「文化體驗活動」，鼓勵幼兒從小學習生活英語，以及培養他們面對21世紀全球競爭所需要的素養和能力，幫助他們裝備自己，放眼世界！



（資料由客戶提供）