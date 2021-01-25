▲ 【快手概念股】快手科技1024明日招股 呢隻偷步炒上升逾兩成創新高

短視頻平台快手科技 （新上市編號：1024） 已通過港交所 （00388） 今日起啟動路演，明天至周五（29日）公開招股，快手科技招股之前，短視頻營銷方案服務商云想科技 （02131） 率先偷步炒上，股價急升23.4%，升穿10元水平。云想科技以全日高位10.86元收市，創上市新高，成交近2億元。

快手1024明日招股入場費11616元 集資規模勝京東、國際配售已錄足額認購，詳情請看【下一頁】

云想科技是國內大數據短視頻營銷解決方案供應商及集中於泛娛樂的線上內容服務供應商，主要通過抖音、抖音火山版、西瓜視頻及快手等網絡平台，向廣告主及廣告代理商提供在線營銷解決方案。

云想科技於2020年12月中掛牌，股價上市至今累升55.6%，至於今年以來股價累升46.8%。

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責任編輯︰梁浩碩