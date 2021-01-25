【HSBC】滙豐調查：疫情下港人增持現金 現金佔流動資產66%

滙豐公布新一輪「FinFit」調查，發現受新冠疫情持續影響，受訪者傾向增持現金，並在投資方面趨於審慎。三分之二受訪者表示，即使沒有任何收入，目前的現金儲備也足以應付未來六個月的基本生活開支。面對經濟前景不明，現金及儲蓄佔受訪者流動資產的比重增至66%，較2020年6月的調查上升3個百分點，只有餘下約三分之一資產用作投資。

不足一半受訪者有利用投資產品增加財富，最常用的投資工具包括本地股票（30%受訪者）、港元儲蓄存款（26%）和港元定期存款（10%）。

滙豐「FinFit」最新調查又集中研究港人如何為退休作準備，結果顯示受訪者平均計劃在61歲退休，而近三成受訪者更希望在55歲或之前退休。受訪者預期的平均退休開支為每月16,300元。以香港的平均壽命為85歲，滙豐估算，香港市民的理想退休資金達到470萬港元。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，不少受訪者面對經濟下行，選擇增持現金，但往往忽略長遠的財務計劃。要達致全面的理財規劃，應同時宏觀考慮不同的財務目標，例如及早準備理想退休生活。

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責任編輯：葉卓偉