【搶閘無望？】韓媒：LG考慮出售其手機業務　捲屏手機或無法如期上市

▲ 據南韓媒體《Korea Herald》報道，因為近日LG傳出退出手機市場的消息，令LG Rollable的上市計劃懸而未決。

LG在稍早前的CES 2021新品發布會首度公開亮相名為「Rollable」的捲屏手機，消息指該LG Rollable 捲屏手機預計今年9月上市，有望成為全球首款捲屏手機。不過據南韓媒體《Korea Herald》報道，因為近日LG傳出退出手機市場的消息，令LG Rollable的上市計劃懸而未決。

報道指，LG仍在推進手機的研發工作，但其實從未正式決定何時推出，高層僅表示「對各種可能性都抱持開放態度」。

事實上，LG並非唯一一家推出捲屏手機的手機廠商，TCL及OPPO早前亦表示會推出捲屏手機並展示了有關原型機。而外界估計，LG會搶先另外兩家廠商推出Rollable，預計售價約為200萬韓元（約1.4萬港元）。

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此外，該公司去年亦首款旋轉螢幕手機LG Wing，日前更獲得CES創新獎，不過全球銷售不足10萬部，反映市場接受程度不高。產業人士亦指出，即便LG最後保留了手機業務，LG Rollable比LG Wing銷售表現良好，也不可能支撐整體業務的表現。

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責任編輯：張寶燕