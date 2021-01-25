  • 22°C
香港時間 : 2021125日 (一) 15:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北水資金】冠軍分析師張憶東解構資金南下湧港三大原因　「北水將成港股定海神針」

股市 14:53 2021/01/25

分享：

【北水狂潮】冠軍分析師張憶東解構資金南下湧港三大原因　「北水將成港股定海神針」

今年北水湧港逾2,200億元，冠軍分析師張憶東接受本報專訪時表示，不要過度關注資金短綫流入的快慢，「散戶主導的南下資金像潮水衝來，機構投資者主導的南下資金才是又穩又遠。」張憶東從3角度解構北水南下的長期趨勢，相信未來「內地機構投資者將會成為港股的定海神針、中流砥柱」。

北水今年來增持最多的股份是甚麼？【下一頁】

（一）內地居民將財富配置在股票及基金的比例，遠遠不及美國，截至去年底，料只有約3%，與美國居民的25%，可謂差天共地，隨滬港通於2014年啟動，「6年磨一劍，隨互聯互通愈來愈深化，內地投資者對港股的關注度及熟悉度提高，資金更願意南下。」

（二）美元貶值、人民幣升值的趨勢下，環球資金將被引導到港股市場。美元上世紀曾經歷兩次貶值大浪，第一次亞洲四小龍誕生，第二次有金磚四國，預期今次「美元貶值將維持數年，但礙於其儲備貨幣地位，貶值不會失速，且呈雙向波動狀態」。

（三）南下資金的組成出現結構性轉變。過去兩年公募基金大爆發，更多散戶願意將錢交給專業的基金經理，去年基金發行規模高達1.6萬億元人民幣，當中相當多的資金願意配置港股。

大摩指，北水在港股的結構性地位更重要【下一頁】

張憶東指，現時偏股型公募基金持有港股市值佔基金約8.45%，較2018年的3%增加，隨人民幣國際化及中國市場開放，中港是權益資產中不能分割的，因此港股市值佔比很有可能提升至20%。

張憶東專訪看好恒指可升兩成，全文可按【下一頁】

張憶東專訪談中國經濟兩賽道，全文可按【下一頁】

相關文章：【2021展望】冠軍分析師張憶東：港股「死豬不怕開水燙」吸引力將提升 薦十大精選港股（附名單）

更多【北水大時代】文章

 

記者：陳韻妍

港股 中國市場 基金 張憶東 人民幣國際化 公募基金 滬港通 互聯互通

上一篇文章

快手1024明日招股　呢隻偷步炒上升逾一成創新高

下一篇文章

【美國制裁】華為傳徹底剝離手機業務 華為：完全沒有出售計劃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？
【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？
【新股IPO】快手科技周二招股　券商暫預留近2000億元孖展額
【新股IPO】快手科技周二招股　券商暫預留近2000億元孖展額
【新股IPO】快手1024明日招股入場費11616元　集資規模勝京東、國際配售已錄足額認購
【新股IPO】快手1024明日招股入場費11616元　集資規模勝京東、國際配售已錄足額認購
【新股IPO】快手招股在即　投行予快手估值有幾高？
【新股IPO】快手招股在即　投行予快手估值有幾高？
【新股IPO】星盛商業管理6668共33萬人認購　超額認購近756倍一手中籤率1.29%（附分配結果）
【新股IPO】星盛商業管理6668共33萬人認購　超額認購近756倍一手中籤率1.29%（附分配結果）
【快手上市】快手科技1024上市市值最多達4783億　拆解快手三大亮點
【快手上市】快手科技1024上市市值最多達4783億　拆解快手三大亮點