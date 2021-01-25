【北水資金】冠軍分析師張憶東解構資金南下湧港三大原因　「北水將成港股定海神針」

▲ 【北水狂潮】冠軍分析師張憶東解構資金南下湧港三大原因 「北水將成港股定海神針」

今年北水湧港逾2,200億元，冠軍分析師張憶東接受本報專訪時表示，不要過度關注資金短綫流入的快慢，「散戶主導的南下資金像潮水衝來，機構投資者主導的南下資金才是又穩又遠。」張憶東從3角度解構北水南下的長期趨勢，相信未來「內地機構投資者將會成為港股的定海神針、中流砥柱」。

北水今年來增持最多的股份是甚麼？【下一頁】

（一）內地居民將財富配置在股票及基金的比例，遠遠不及美國，截至去年底，料只有約3%，與美國居民的25%，可謂差天共地，隨滬港通於2014年啟動，「6年磨一劍，隨互聯互通愈來愈深化，內地投資者對港股的關注度及熟悉度提高，資金更願意南下。」

（二）美元貶值、人民幣升值的趨勢下，環球資金將被引導到港股市場。美元上世紀曾經歷兩次貶值大浪，第一次亞洲四小龍誕生，第二次有金磚四國，預期今次「美元貶值將維持數年，但礙於其儲備貨幣地位，貶值不會失速，且呈雙向波動狀態」。

（三）南下資金的組成出現結構性轉變。過去兩年公募基金大爆發，更多散戶願意將錢交給專業的基金經理，去年基金發行規模高達1.6萬億元人民幣，當中相當多的資金願意配置港股。

大摩指，北水在港股的結構性地位更重要【下一頁】

張憶東指，現時偏股型公募基金持有港股市值佔基金約8.45%，較2018年的3%增加，隨人民幣國際化及中國市場開放，中港是權益資產中不能分割的，因此港股市值佔比很有可能提升至20%。

張憶東專訪看好恒指可升兩成，全文可按【下一頁】

張憶東專訪談中國經濟兩賽道，全文可按【下一頁】

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記者：陳韻妍