【美國制裁】華為傳徹底剝離手機業務 華為：完全沒有出售計劃

▲ 有消息流傳華為正考慮出售手機業務，遭華為否認。

華為去年遭美國制裁後，出售旗下榮耀品牌（HONOR）讓其自救求生。近日有消息在網絡流傳，華為正在考慮出售手機業務，與榮耀類似將出售給國資委牽頭成立的企業，談判接近尾聲，近日將會公佈。消息又指，華為會將整個終端業務剝離，回歸「政企」為主的發展模式，不再有直接面向消費者的終端業務。

華為最新回應內媒表示，完全沒有出售手機業務的計劃。華為將堅持打造全球領先的高端智能手機品牌，努力為消費者提供卓越的產品體驗和服務。

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美國自去年9月升級對華為的制裁，限制華為獲取高端手機晶片，令其業務陷入困境。去年11月，多家華為供應鏈企業發佈聲明，深圳市智信新信息技術有限公司已與華為簽署收購協議，完成對榮耀品牌業務資產的全面收購，華為不再持有榮耀任何股權。

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今年1月，新榮耀CEO趙明透露，榮耀已經和所有供應商恢覆合作，包括高通（美：QCOM）、美光（美：MU）、微軟（美：MSFT）、英特爾（美：INTC）、聯发科（台：2454）等。

華為手機業務以往以雙品牌營運，華為主打高端，榮耀則主打性價比，出售榮耀後，華為品牌依然面臨美國禁令的限制。以手機業務為主的的消費者業務部門，貢獻華為逾一半營收，去年上半年華為收入為4,540億人民幣，消費者業務收入達到2,558億人民幣。

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編輯：陳健婷