【法律迷思】投資「比特幣」(Bitcoin) 的法律需知

近期比特幣在市場上的升幅愈來愈受關注。雖然比特幣能提供「法定貨幣」(Fiat Money) 外另一種支付途徑，甚至可以作為儲值用途，但相關活動亦存在一定的潛在風險。

甚麼是「加密貨幣」(Cryptocurrency)／「數碼代幣」(Digital Token)？

數碼代幣是一種以數碼形式持有權益的方法，持有人可以獲得數碼代幣相關資產、利益或產品的擁有權或使用權；而加密貨幣正是其中一種數碼代幣，一般用於交易支付或儲值方面，在2009年面世的比特幣便是第一隻加密貨幣。在香港，所有加密貨幣皆被視為虛擬商品，而非法定貨幣，因此暫時並不具備成為支付媒介或電子貨幣的條件。

甚麼是「首次代幣發行」？

筆者曾作為多間科技公司的法律總監，參與不同的ICO項目。首次代幣發行 (Initial Coin Offerings) (ICO)是一種集資的方式，讓集資者可以透過發行數碼代，為研發特定的項目籌募資金（例如新的區塊鏈業務平台）。投資者參與首次代幣發行的原因可能是希望能獲得研發項目的相關權益（例如獲得新區塊鏈平台之使用權），但更多的則是屬於投機性質，期望有關代幣將來的價值會高於其發行價格。相關代幣在首次發行完成後可能會被安排在加密貨幣交易平台進行交易，而它們亦會被視作新的加密貨幣。

加密貨幣和首次代幣發行活動在香港受到的監管

由於加密貨幣在香港被視為「虛擬商品」(Virtual Commodity)，而虛擬商品並非《證券及期貨條例》所界定的「證券」，因此暫時仍沒有直接規關其使用的相關法例；至於首次代幣發行活動的結構雖然可能各有不同，但只要當中所發售的數碼代幣屬於《證券及期貨條例》所界定的「證券」，便會受到法例所規管。

加密貨幣的潛在風險

曾經有騙徒把首次代幣發行活動包裝成吸引的投資機會，並以高回報作招徠，誘騙投資者注入資金。在某些加密貨幣投資騙局中，網上交易平台會聲稱提供保證回報，誘騙投資者購入「比特幣採礦合約」(Bitcoin Mining)，但事後卻突然關閉。此外，首次代幣發行活動亦有較大洗黑錢的風險，因為其相對匿名的交易特點及快速的集資能力會吸引不法分子注意。若有關活動涉及犯罪活動，執法機構可能會採取法律行動關閉有關平台，投資者可能無法取回投入的資金。

儲存在數碼錢包內的加密貨幣亦要面對保安問題，例如黑客入侵、密碼遺失等。而數碼錢包內的加密貨幣亦可能會因為遺失錢包而永遠失去，因為加密貨幣系統相對匿名及沒有中央資料儲存庫，所以尋回的成功率偏低。

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