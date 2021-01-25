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【大行點睇】高盛兩個月內第三度調升港交所目標價　惟仍未肯上調評級續予「沽售」

股樓投資 14:59 2021/01/25

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高盛今日發表豆究報告指，受惠今年以來港股成交金額較預期高，上調港交所(00388)  今年每股盈利預測7%，2022年及2023年盈測則大致維持不變。基於相關調整，目標價自380元上調至400元，相信現時估值反映中期成交金額持續創新高，惟續維持「沽售」評級。

事實上，今次為高盛近兩個月第三度上調港交所目標價，惟續維持「沽售」評級。第一次為去年12月初，高盛當時調升港交所今明兩年每股盈利預測分別2%、0.5%，2022年則降低0.7%，並因而輕微上調其目標價，由342元升至345元，相當於明年預測市盈率37倍，評級予「沽售」。

第二次為今個月中，當時高盛指港交所股價已反映最高績效預期，其估值升至歷史新高，相當於去年預測市盈率50倍，受惠交投量勝預期，相信與部分內地企業自美國退市有關。當時高盛指其估值媲美2015年初期股市泡沫時，認為市場看法過分進取，未考慮中港股市歷史周期性因素。目標價由345元上調至380元，評級仍然為「沽售」。

事實上，不止高盛，多間大行近期對港交所已轉趨保守，近5份大行報告有三間僅予其「中性」評級：

 

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撰文 : 周兆邦

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