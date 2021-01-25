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【智能眼鏡】日企研智能近視眼鏡　日戴一小時改善焦點偏差

科技 14:37 2021/01/25

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日本窪田製藥控股研發出一款可治療近視的智能眼鏡，戴上後就可將影像投射到使用者的視網膜上，以校正焦點偏差。

港人熱愛使用電子產品，導致近視比率相當高。惟戴眼鏡會令生活造成不便，部分人更會選擇以激光矯視改善近視問題，近日日本窪田製藥控股（Kubota Pharmaceutical Holdings）就研發出一款可治療近視的智能眼鏡，戴上後就可將影像投射到使用者的視網膜上，以校正焦點偏差，預計2021年下半年正式推出市場。

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據外媒日經亞洲評論報道指，日本窪田製藥控股並未公開具體的治療原理，僅聲稱用家戴上眼鏡後，會將用於治療的圖像投影到近視者眼睛內，以矯正焦點偏差。而且用家不會意識到投影的圖像，可邊接受治療邊進行日常活動。

不過窪田製藥展示未透露要配戴多長時間，也未解釋矯正後可維持多長時間，僅表示用家每天持續配戴約60至90分鐘，便可矯正近視。日經亞洲評論又指，窪田製藥正在美國進行臨床試驗，驗證眼鏡的治療效果。

窪田製藥社長表示，由於亞洲近視人數較多，根據統計，亞洲20 歲或以下的近視者中，韓國人占了96%、日本人95%、香港人87%、台灣人85%，所以窪田製藥決定先主打亞洲市場，並預計在今年下半年起開始進行銷售。

Google Glass智能眼鏡支援Meet　即時遙距觀看工作情況

責任編輯：曾曉汶

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