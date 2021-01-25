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【特朗普卸任】面臨參議院彈劾 擬報復共和黨「叛徒」

環球政治 15:11 2021/01/25

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特朗普據報卸任後積極籌劃建立新政黨，更有意向支持彈劾自己的共和黨人作報復。

前美國總統特朗普被指煽動支持者參與美國國會暴亂，將接受參議院的彈劾審訊，參議院共和黨人在彈劾特朗普案上出現分歧。美媒報道，特朗普卸任後積極籌劃建立新政黨，更有意向支持彈劾自己的共和黨人作報復。

【彈劾特朗普】多名議員收死亡威脅 國民警衛軍國會外戒備 【下一頁】

【美國疫情】特朗普或是受害者 前官員：其收到的報告遭更換 【下一頁】

眾議院周一（25日）晚會將彈劾特朗普（Donald Trump）的議案移交參議院，而參議院將在2月8日展開彈劾特朗普的審訊程序。

《華盛頓郵報》報道，特朗普卸任後於佛羅里達州的海湖莊園度過周末，除了積極研究如何保持政治影響力及籌組新政黨的事，他更計劃要將背叛自己的共和黨人拉下馬。

報道指，特朗普的目標有多名共和黨人，包括投票贊成彈劾的共和黨第三資深眾議員切尼（Liz Cheney）、佐治亞州州長肯普（Brian Kemp）、反對有關選舉欺詐的主張或批評特朗普煽動國會暴亂的人。

特朗普據報曾施壓司法部入稟最高法院 推翻大選結果 【下一頁】

報道更指出，特朗普近期對參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）和眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）感到憤怒，有意削弱兩人於共和黨内的支持度。

據悉，特朗普更鼓勵忠於他的共和黨議員及顧問，抨擊其餘背叛自己的共和黨人，料會擴大共和黨内的分歧。

責任編輯：鄭錦玲

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