【內地熱話】男子因父親去世強行休假終被辭退　網民：你以為只是開除員工，其實你是寒了所有人的心

家中父母健康出現問題，即使是上班族，大多也會立即請假去探望，不過若家屬突然離世，恐怕已無暇理會公司是否批假，也會飛奔至老家辦理衰事，然而這最後卻招來被「被炒魷」的命運。事件中的主角—陸雲生是上海某物業公司員工，在本月6日因父親生病而向主管提交請假（6日至13日）後回老家，然而公司未有批准，事主需要返回公司，怎料，在折返途中，卻收到父親去世的消息，便再次回家處理喪事；此事最終令陸雲生被解僱。

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綜合內媒報道，陸雲生當時所屬公司規定，員工請事假一天由主管領導審批，如連續三天以上須由公司總裁（總經理）審批；而累計曠工三天以上人士，被視為嚴重違反公司規章制度和勞動紀律，公司有權辭，並可提前解除勞動合同、依法不予支付經濟補償。

陸雲生因此申請仲裁，要求公司支付違法解除勞動合同賠償金約人民幣10.4萬元。仲裁委裁決，該公司須支付違法解除勞動合同賠償金約人民幣7.5萬元。

然而，公司沒有接受裁決，提出訴訟。一審法院指出，公司屬罔顧事件背景緣由，機械適用規章制度，嚴苛施行用工管理。雙方針著點為曠工的日子，一審續指，陸雲生因其父病危於1月6日早上提交事假申請，已履行完畢請假手續。公司的主管和小區物業經理已在請假單申請上簽字，但遲至當日下午才將相關文件提交集團公司審批，並於次日才告知陸雲生請假未獲批准，故陸雲生1月6日的缺勤行為，是因公司未及時行使審批權所致，不應認定為無故曠工。同時，考慮到陸雲生老家在外地，路途時間亦耗費較多，陸雲生請事假兩天，屬合理期間範圍。在此情形下，公司不予批准，顯然不盡人情，亦有違事假制度設立之目的。

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不過，該公司不接受判決，並上訴至二審，但判決結果一樣沒有改變。二審法院表示，在勞動合同履行期間，用人單位及勞動者均負有切實、充分、妥善履行合同的義務。

此事也引起內地網民討論，有不少人斥責事主公司無情，「亳無人性的公司領導、沒有人性」、「父親病危去世都不准假？公司領導這麼做的原因難道是自己父母都已亡故嗎？還是不需要盡孝道啊？」、「你以為開除的只是這一個員工，其實你是寒了所有員工的心，以後誰還給你幹活，等著倒閉吧」。也有人以自身作例：「我那年爺爺去世，沒有批我假，說不是直屬關係不給批，我第二天便辭職了」。

有網民則質疑事主請假時間過場，又指即使是如此也不用這麼長時間；有網民則反駁，由於事主身為兒子，須處理較多事情，不是兩、三天便可解決，「兒子啊，不是回去參加葬禮，而是要操持整個葬禮」、「等你經歷這事的時候，你就請7個小時就行了」、「今天你爹去世了，明天就可以調整好心情處理好所有事情回去上班嗎？」



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責任編輯：黎淑雯