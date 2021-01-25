【缺櫃潮】全球物流現亂局　貨櫃短缺船期亂　IKEA新加坡亦陷供貨危機

▲ 貿易需求反彈超出預期，加劇貨櫃供不應求的問題。（網上圖片）

全球貨櫃短缺，物流供應陷入危機。運輸成本大幅攀升3倍，甚至連IKEA新加坡亦指這場危機攸關甚大。

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據IKEA新加坡本月中在Facebook貼文表示，全球物流服務需求急速增加，導致貨櫃短缺、港口擠塞、船隻運力收縮。IKEA新加坡估計，其8500項產品當中，相信有850項將受到船運延誤的影響，供貨、促銷活動亦連帶受影響。

物流公司 Redwood Logistics指，由中國運至歐美的物流成本，與去年3月比較，大幅上漲3倍。每個貨櫃由1,200美元，升至6,000美元。該公司行政總裁Mark Yeager認為，「缺櫃潮」是因全球大約有 1.8 億個貨櫃「放錯地方」。他續指，中國經濟復甦，不斷出口商品至歐美，以致貨櫃滯留在當地港口。

更甚的是，因封關政策，大量新貨櫃的訂單在去年上半年取消。然而，現時貿易需求反彈超出預期，加劇貨櫃供不應求的問題。特別是現時疫情促進了新的生活模式，帶動家居產品需求大幅上升，例如家具、家電和玩具等商品出口。

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責任編輯：葉泳珊