【最成功犬隻？】捷克成功訓練狗隻檢測新冠肺炎病毒　準確率達95％

捷克一個犬隻訓練中心內正訓練3隻狗，可以偵測新冠肺炎病毒，據指，準確率達95%。

綜合報道，3隻狗兒接受訓練，並按指示嗅聞6個裝有不同布料容器，每個分別含對新冠肺炎呈陽性、呈陰性人士氣味及假樣本。當狗隻在其中一個樣本面前坐下並搖晃尾巴，訓練員Lenka Vlachova則會稱讚說：「好孩子。」而用作訓練所用到的布料，只是曾與病人皮膚有磨擦，並確保不帶有病毒。

一班犬隻訓練員利用自己的閒暇時間進行，有關狗隻檢測新冠病毒的研究，又訓練牠們對抗疫情的方法。計畫負責人Gustav Hotovy表示，這項方法還可用應用在其他疾病，甚或比新冠肺炎更嚴重的病情上。他有信心，可單以一隻狗，便能檢測大量人士。

Lenka Vlachova續指，美國在十年前便開始利用狗隻進行，有關檢測1病毒攻擊組織的研究，「病毒改變了人體組織，影響了人的氣味特徵」。



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責任編輯：黎淑雯