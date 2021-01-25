【拜登執政】與法國總統馬克龍通話 拜登冀加強雙邊關係

美國白宫於當地時間周日（24日）發表聲明指，總統拜登和法國馬克龍通電話，冀加強雙邊關係，透過北約及歐盟來加強跨大西洋關係的承諾，是繼英國首相約翰遜後第二個通話的歐洲領導人。

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聲明指，雙方討了北約、氣候變化和新冠疫情等問題，同時還同意於中國、俄羅斯和中東在內「共同外交政策重點」上進行合作；馬克龍辦公室亦發表聲明表示，此是為雙方首次通話，又指亦會在世衞組織（WHO）框架下共同合作有關全球衞生事務，確保疫苗分發予貧窮國家，並對國際安全和危險等議題持有一致的觀點。

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責任編輯：潘曉豐