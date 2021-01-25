  • 22°C
香港時間 : 2021125日 (一) 15:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【拜登執政】與法國總統馬克龍通話 拜登冀加強雙邊關係

環球政經 15:08 2021/01/25

分享：

美國白宫於當地時間周日（24日）發表聲明指，總統拜登和法國馬克龍通電話，冀加強雙邊關係，透過北約及歐盟來加強跨大西洋關係的承諾，是繼英國首相約翰遜後第二個通話的歐洲領導人。

【拜登就職】美國總統拜登發表就職演說　強調全國須團結一致並譴責暴力：【下一頁

【拜登執政】美擬延長《新削減戰略武器條約》5年：【下一頁

聲明指，雙方討了北約、氣候變化和新冠疫情等問題，同時還同意於中國、俄羅斯和中東在內「共同外交政策重點」上進行合作；馬克龍辦公室亦發表聲明表示，此是為雙方首次通話，又指亦會在世衞組織（WHO）框架下共同合作有關全球衞生事務，確保疫苗分發予貧窮國家，並對國際安全和危險等議題持有一致的觀點。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

上一篇文章

【HSBC】滙豐調查：疫情下港人增持現金 現金佔流動資產66%

下一篇文章

【大行點睇】高盛兩個月內第三度調升港交所目標價　惟仍未肯上調評級續予「沽售」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】人夫80萬買樓基金訓身科技股 現金剩3萬 妻子大崩潰求助　結局出人意表
【網民熱話】人夫80萬買樓基金訓身科技股 現金剩3萬 妻子大崩潰求助　結局出人意表
【港交所388】港交所宣布 合資格科創板股份 下月起納入滬深港通
【港交所388】港交所宣布 合資格科創板股份 下月起納入滬深港通
【2021部署】2021年 值得留意的10大收息股
【2021部署】2021年 值得留意的10大收息股
【室內設計】盤點10個家居裝修設計失誤　裝修前諗清諗楚
【室內設計】盤點10個家居裝修設計失誤　裝修前諗清諗楚
【抽新股要留意】呢隻熱爆半新股 上市不足半年就發盈警預告年虧逾7億 原因是....
【抽新股要留意】呢隻熱爆半新股 上市不足半年就發盈警預告年虧逾7億 原因是....
【新股IPO】快手招股即 一文看清本周有那些新股登場　招股日期、孖展、業務
【新股IPO】快手招股即 一文看清本周有那些新股登場　招股日期、孖展、業務