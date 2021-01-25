【全球缺芯】聯電、世界先進擬農曆年後二度加價 中芯國際升逾8%

▲ 聯華電子、世界先進擬農曆年後再次加價，漲幅或達15%。

全球半導體產能緊張、晶片供不應求，台灣媒體報道，晶圓代工廠聯電（台：2303，美：UMC）、世界先進（VIS）擬於農曆新年後二度加價，漲幅最高達15%。聯電已通知12吋晶圓客戶，因產能太滿必須延長近1個月交貨。下游封測廠日月光（台：3711）、京元電（台：2449）亦因封測需求大增，產能吃緊，有意漲價。

中芯國際 （00981） 造好，今日曾高見29.5元，最新仍升逾6%，報29元，成交超過35億元。華虹半導體 （01347） 升0.6%，報52.85元，成交逾5億元。

聯電、世界先進上季已加價

報道指，由於晶圓代工與封測是半導體兩大關鍵供應鏈，相關指標廠再度漲價，IC設計廠將受累，不僅面臨搶產能大戰，還要解決上游（晶圓代工）、下游（封測）兩面調升價格夾擊對毛利率的影響。

去年第四季聯電、世界先進已針對8吋急單或追加訂單調升價格，漲價幅度約10%至15%。晶圓代工龍頭台積電TSMC（台：2330）據報在去年12月也取消今年12吋晶圓代工折扣，變相加價。

德國籲台灣助力解決車用晶片短缺，台積電︰持續與客戶緊密合作，請按【下一頁】

全球晶片供應短缺，車用晶片尤其嚴重。德國經濟部長Peter Altmaier近日致函台灣政府，希望對方協助增加向德國汽車業供應晶片，並點名台積電。台積電回應表示，會持續與汽車電子客戶緊密合作，以支援其產能需求。

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編輯：陳健婷