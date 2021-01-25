【移民澳洲】入籍試官方書連首都都錯 卻拒調整考生分數

澳洲政府去年宣布延長香港畢業生和技術簽證5年，為港人申請永久居留提供途徑，令移民澳洲成為熱話。入籍澳洲必要條件之一，就是通過澳洲入籍考試。澳洲政府去年改革入籍考試，並更新「應試天書」。有網民發現繁體中文版天書中的模擬試題答案，出錯率高達四分一。澳洲官方歸咎於翻譯所致，但拒絕為去年入籍考試不合格的考生，調整分數。

澳洲SBS電視台周日（24日）引述讀者報料報道，在澳洲內政部去年11月改革的入籍試應試小冊子中，繁體中文版和英文版的考題示例（Practice Test Questions）有出入。

對比後發現英文版無誤，但中文版在20條模擬試題中，5條答案出錯。入籍考試容許最多5條錯誤，故完全相信繁體中文天書的考生，亦能僅僅合格。

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政府回覆澳洲SBS電視台查詢表示，會再次要求翻譯人員審核翻譯資料，確認翻譯的準確性，但小冊子錯誤內容至今仍未被更正。根據內政部資料，在改革考試後共有444名台灣及香港地區人士參加考試，平均及格率為97%。內政部表明不會對不合格的考生，作分數調整。

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出錯的試題包括第5，第12、第13、第14和第15題。內容包括澳洲首都，正確應為「B.坎培拉」，但答案顯示為「A.布里斯班」。當中一條問「總督職責」，天書由正確答案「簽署所有由澳洲國會通過成為法律的法案」，誤指「任命國家首腦」。

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另有3題涉及澳洲法律，包括問及「何謂全民公決」、「有權解釋和套用法律政體分支」和「載有澳洲政府基本原則的法定文件稱名稱」。三題正確答案分別為 「投票更改澳洲憲法」、「司法」和「澳洲憲法」，但天書則錯誤地指是「換票更換總理」、「行政」 和「澳洲聯邦」。

澳洲入籍考試，在考核考生英語能力的同時，亦評核考生對澳洲文化、價值觀等公民責任和權利基本知識。考生必須正確回答，在《澳洲公民身分：我們的共同紐帶》小冊子中隨機抽出的20條選擇題中的15題，和當中5條有關澳洲價值觀的5題全對，才能通過考試。

責任編輯：李俊儀