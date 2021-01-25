【彈劾特朗普】多名議員收死亡威脅 國民警衛軍國會外戒備

前美國總統特朗普將接受參議院的彈劾審訊，有美媒報道指，在彈劾特朗普審訊之前，有大批議員收到死亡威脅，或指會趁其返回國會時向其施襲。為預防再有類似國會暴亂事件的出現，約5,000名國民警衛軍將會駐守國會外至3月中。

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參議院將在2月8日展開彈劾特朗普的審訊程序。有美媒引述消息報道指，最近互聯網及聊天群組流傳，有團體打算向多名議員施襲。

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其中，一名極端右翼組織Proud Boys的成員指，會於華盛頓部署「3輛載滿武裝愛國者的汽車」，聲稱要傷害民主黨佐治亞州參議員沃諾克（Raphael Warnock）。

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另外，因參與國會暴亂而被捕的一名德州男子，此前亦曾呼籲暗殺眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC）。

美國執法部門指正調查事件，美國國民警衛局表示，會派約5,000名國民警衛軍，在參議院彈劾審訊期間繼續駐守國會，料駐守至3月中；而截至周日仍有近2萬名警衞軍駐守國會。

責任編輯：林嘉莉