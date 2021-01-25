【盈喜盈警】一文看清企業數據　長汽盈利增兩成、麗珠醫藥盈利最多增四成（不斷更新）

▲ 部分公司開始披露去年全年財務狀況。

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

前一周公布｜【盈喜盈警】一文看清企業數據 明源雲去年經調整利潤升40%至65%

麗珠醫藥

麗珠醫藥（01513）發業績預告，預計去年度歸屬於上市公司股東的淨利潤約16.3億至18.2億元人民幣，按年升約25%至40%。

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長城汽車

長城汽車 （02333） 在A股發布業績快報，料去年盈利按年增長19.9%至53.92億元人民幣，但扣除非經常損益，調整後溢利按年跌0.4%至39.72億元人民幣。

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中國聖牧

中國聖牧 （01432） 收市後發盈喜，預期2020年度權益持有人應佔綜合溢利不低於3.8億元，按年增幅不低於13倍以上。

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中國力鴻

中國力鴻 （01586） 公告，預期截至2020年12月底止，全年純利將按年大幅增長超過100%。主要得益於平台建設初見成效運營效率不斷提升；多維度權益性獎勵，務實創新績效機制；「2+X」戰略有序落地，「聯邦制」實踐喜獲豐收。

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責任編輯：陳華