【盈喜盈警】一文看清企業數據　卓越商企服務料去年淨利潤按年增長75%（不斷更新）

▲ 部分公司開始披露去年全年財務狀況。

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

前一周公布｜【盈喜盈警】一文看清企業數據 明源雲去年經調整利潤升40%至65%

【盈喜】

卓越商企服務

卓越商企服務 （06989） 預期，截至2020年12月31日止年度，淨利潤按年增長75%。由於集團的在管物業的建築面積增加；及增值服務的收入增加。

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堅寶國際

堅寶國際 （00675） 預計，截止2020年底止，溢利將錄得按年大幅增長約300%，主要因為每月預算的人民幣生產成本需要而購買的人民幣對沖合約按市場價值計算錄得收益；產品組合及相關成本之轉變等。

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藥明生物

藥明生物 （02269） 預計，去年淨利潤按年增長超過65%，主要是由於憑藉領先的技術平台、行業最佳的項目交付時間及優秀的項目執行過往記錄， 集團贏得新綜合項目顯著更高市場份額；成功推出「贏得藥物分子」戰略， 從而在研發管線中引入更多後期項目並提高近期收益；於2020年下半 年加速高效推進更多COVID-19項目，支持並賦能全球客戶；集團多個技術平台產生的里程碑收益強勁增長等

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神州控股

神州控股 （00861） 預計，去年純利按年增加80%，利潤超過5.5億元。

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建業新生活

建業新生活 （09983） 預計，去年淨利潤按年增家最少80%，主要原因是物業管理及增值服務中，在管面積大幅增加及增值服務收入增加；本集團建業+平台的註冊用戶數量大幅攀升，導致生活服務的收入增 加；及集團推行提質增效措施，管理費用率持續降低所致。

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黛麗斯國際

黛麗斯國際 （00333） 預計，截至2020年12月底止，半年扭虧為盈，錄得溢利不少於2540萬元。

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光大證券

光大證券 （06178） 預計，營業收入為157.76億元人民幣，淨利潤為24.15億元人民幣，分別較上年同期增加56.86%和325.21%，若扣除非經常性損益，淨利潤錄得37.52億元人民幣，按年升88.5%。

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恒基發展

恒基發展 （00097） 預計，去年純利按年增105%。主要是由於顧客對超級市場的食品及日常用品之需求有所增加；若干業主作出租金寬免；收到香港政府之「保就業」計劃的工資補貼；及影響2年業績之一次性2019負面因素（包括社會事件、一間店舖之結業成本及一間 主要店舖之翻新工程）不再發生。

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中船防務

中船防務 （00317） 預計，去年淨利潤為34億至39億元，按年增加520%至611%。

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L'Occitane

歐舒丹L'Occitane （00973） 第三季度業績，按固定匯率計算，上季銷售額按年增長4.3%至5.7億歐元（約54億港元），所有主要品牌均實現增長，L’Occitane en Provence增長3%至4.7億歐元，ELEMIS增長18.8%至5182萬歐元，LimeLife亦實現7.8%的增長，銷售額錄得2478萬歐元。不過，按報告匯率計算，集團上季銷售按年跌1.1%。

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金科服務

金科服務 （09666） 預計，去年公司擁有人應佔溢利按年增長超過65%，若扣除匯兌損失前，溢利增長超過 75%。溢利大幅增加主因物業管理項目穩定增長和相關增值服務業務收入綜合上升，以及科技賦能等因素促使集團運營效益提升。

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中國重汽

中國重汽 （03808） 預計，去年公司擁有人應佔溢利按年增長不低於88%，主因重卡銷量較去年同期增長約60%，其中高端重卡銷量增長超出預期，而且輕卡銷量較去年同期增長約60%，以及管理層致力於採購降本效果顯著。

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中遠海能

中遠海能 （01138） 預計，去年公司擁有人的淨溢利介乎於22.5億元至24.5億元人民幣（相當於約27.0億港元至29.4億港元），按年增加介乎約443.48%至 491.79%。

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麗珠醫藥

麗珠醫藥 （01513） 發業績預告，預計去年度歸屬於上市公司股東的淨利潤約16.3億至18.2億元人民幣，按年升約25%至40%。

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長城汽車

長城汽車 （02333） 在A股發布業績快報，料去年盈利按年增長19.9%至53.92億元人民幣，但扣除非經常損益，調整後溢利按年跌0.4%至39.72億元人民幣。

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中國聖牧

中國聖牧 （01432） 收市後發盈喜，預期2020年度權益持有人應佔綜合溢利不低於3.8億元，按年增幅不低於13倍以上。

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中國力鴻

中國力鴻 （01586） 公告，預期截至2020年12月底止，全年純利將按年大幅增長超過100%。主要得益於平台建設初見成效運營效率不斷提升；多維度權益性獎勵，務實創新績效機制；「2+X」戰略有序落地，「聯邦制」實踐喜獲豐收。

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【盈警】

上海石油化工股份

上海石油化工股份 （00338） 預計，去年淨利潤將按年減少15.2億元（人民幣，下同）到16.5億元，按年減少69%到74%。

主要原因是2020年國際原油市場價格異常波動，產品價格跌幅高於原油成本跌幅，受到價差因素影響，公司産品毛利大幅下降。 此外，去年上半年原油價格大跌，同時受疫情影響加工量下降，消耗高價庫存過慢。

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中國新城鎮

中國新城鎮 （01278） 預計，去年盈轉虧，錄得虧損2.45億元人民幣，主要是由于計提中科院南昌科技園項目、秦皇島棚改項目等相關的風險資產減值準備約3.24億元。

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東軟教育

東軟教育 （09616） 預計，去年利潤按年減少45%，經調整純利按年增長超過40%。減少主要由於2020年香港聯合交易所有限公司主板上市，致使產生較大金額的上市開支；採納首次公開發售前股權激勵計劃並於2020年授出購股權，致使產生大額期權成本；及擁有的港元兌人民幣貶值而產生匯兌虧損。

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味千

味千 （00538） 預計，去年虧損介乎6000萬至1.1億元人民幣，主要歸因於新冠肺炎疫情 為中國及香港業務帶來負面影響，以及聯營公司之權益、使用權資產及投資 物業確認減值虧損。

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中國金茂

中國金茂 （00817） 預計，去年純利按年跌約40%至50%，主因房地產市場調控等原因，導致集團及部分聯營及合營企業項目售價不及預期，需計提發展中物業、持作出售物業減值所致。不計減值因素，集團去年物業交付結算收入按年增長約40%至50%。

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飛尚無煙煤資源

飛尚無煙煤資源 （01738） 預計，2020年度虧損預期會增加，主因期內毛利按年減少2000萬元、財務費用增加、資產減值導致。

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責任編輯：陳華