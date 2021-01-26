【盈喜盈警】一文看清企業數據　光大證券料去年淨利潤大增3倍（不斷更新）

▲ 部分公司開始披露去年全年財務狀況。

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

前一周公布｜【盈喜盈警】一文看清企業數據 明源雲去年經調整利潤升40%至65%

【盈喜】

光大證券

光大證券 （06178） 預計，營業收入為157.76億元人民幣，淨利潤為24.15億元人民幣，分別較上年同期增加56.86%和325.21%，若扣除非經常性損益，淨利潤錄得37.52億元人民幣，按年升88.5%。

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恒基發展

恒基發展 （00097） 預計，去年純利按年增105%。主要是由於顧客對超級市場的食品及日常用品之需求有所增加；若干業主作出租金寬免；收到香港政府之「保就業」計劃的工資補貼；及影響2年業績之一次性2019負面因素（包括社會事件、一間店舖之結業成本及一間 主要店舖之翻新工程）不再發生。

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中船防務

中船防務 （00317） 預計，去年淨利潤為34億至39億元，按年增加520%至611%。

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L'Occitane

歐舒丹L'Occitane （00973） 第三季度業績，按固定匯率計算，上季銷售額按年增長4.3%至5.7億歐元（約54億港元），所有主要品牌均實現增長，L’Occitane en Provence增長3%至4.7億歐元，ELEMIS增長18.8%至5182萬歐元，LimeLife亦實現7.8%的增長，銷售額錄得2478萬歐元。不過，按報告匯率計算，集團上季銷售按年跌1.1%。

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金科服務

金科服務 （09666） 預計，去年公司擁有人應佔溢利按年增長超過65%，若扣除匯兌損失前，溢利增長超過 75%。溢利大幅增加主因物業管理項目穩定增長和相關增值服務業務收入綜合上升，以及科技賦能等因素促使集團運營效益提升。

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中國重汽

中國重汽 （03808） 預計，去年公司擁有人應佔溢利按年增長不低於88%，主因重卡銷量較去年同期增長約60%，其中高端重卡銷量增長超出預期，而且輕卡銷量較去年同期增長約60%，以及管理層致力於採購降本效果顯著。

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中遠海能

中遠海能 （01138） 預計，去年公司擁有人的淨溢利介乎於22.5億元至24.5億元人民幣（相當於約27.0億港元至29.4億港元），按年增加介乎約443.48%至 491.79%。

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麗珠醫藥

麗珠醫藥 （01513） 發業績預告，預計去年度歸屬於上市公司股東的淨利潤約16.3億至18.2億元人民幣，按年升約25%至40%。

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長城汽車

長城汽車 （02333） 在A股發布業績快報，料去年盈利按年增長19.9%至53.92億元人民幣，但扣除非經常損益，調整後溢利按年跌0.4%至39.72億元人民幣。

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中國聖牧

中國聖牧 （01432） 收市後發盈喜，預期2020年度權益持有人應佔綜合溢利不低於3.8億元，按年增幅不低於13倍以上。

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中國力鴻

中國力鴻 （01586） 公告，預期截至2020年12月底止，全年純利將按年大幅增長超過100%。主要得益於平台建設初見成效運營效率不斷提升；多維度權益性獎勵，務實創新績效機制；「2+X」戰略有序落地，「聯邦制」實踐喜獲豐收。

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【盈警】

味千

味千 （00538） 預計，去年虧損介乎6000萬至1.1億元人民幣，主要歸因於新冠肺炎疫情 為中國及香港業務帶來負面影響，以及聯營公司之權益、使用權資產及投資 物業確認減值虧損。

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中國金茂

中國金茂 （00817） 預計，去年純利按年跌約40%至50%，主因房地產市場調控等原因，導致集團及部分聯營及合營企業項目售價不及預期，需計提發展中物業、持作出售物業減值所致。不計減值因素，集團去年物業交付結算收入按年增長約40%至50%。

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飛尚無煙煤資源

飛尚無煙煤資源 （01738） 預計，2020年度虧損預期會增加，主因期內毛利按年減少2000萬元、財務費用增加、資產減值導致。

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責任編輯：陳華