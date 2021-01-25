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【盈喜盈警】一文看清企業數據　中國重汽料去年溢利增至少88%（不斷更新）

股市 21:35 2021/01/25

分享：

部分公司開始披露去年全年財務狀況。

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

前一周公布｜【盈喜盈警】一文看清企業數據　明源雲去年經調整利潤升40%至65%

【盈喜】

中國重汽 （03808） 預計，去年公司擁有人應佔溢利按年增長不低於88%，主因重卡銷量較去年同期增長約60%，其中高端重卡銷量增長超出預期，而且輕卡銷量較去年同期增長約60%，以及管理層致力於採購降本效果顯著。

公告及通告

中遠海能

中遠海能 （01138） 預計，去年公司擁有人的淨溢利介乎於22.5億元至24.5億元人民幣（相當於約27.0億港元至29.4億港元），按年增加介乎約443.48%至 491.79%。

公告及通告

麗珠醫藥

麗珠醫藥 （01513） 發業績預告，預計去年度歸屬於上市公司股東的淨利潤約16.3億至18.2億元人民幣，按年升約25%至40%。

公告及通告

長城汽車 

長城汽車 （02333） 在A股發布業績快報，料去年盈利按年增長19.9%至53.92億元人民幣，但扣除非經常損益，調整後溢利按年跌0.4%至39.72億元人民幣。

公告及通告

中國聖牧

中國聖牧 （01432） 收市後發盈喜，預期2020年度權益持有人應佔綜合溢利不低於3.8億元，按年增幅不低於13倍以上。

公告及通告

中國力鴻

中國力鴻 （01586） 公告，預期截至2020年12月底止，全年純利將按年大幅增長超過100%。主要得益於平台建設初見成效運營效率不斷提升；多維度權益性獎勵，務實創新績效機制；「2+X」戰略有序落地，「聯邦制」實踐喜獲豐收。

公告及通告 

【盈警】

飛尚無煙煤資源

飛尚無煙煤資源 （01738） 預計，2020年度虧損預期會增加，主因期內毛利按年減少2000萬元、財務費用增加、資產減值導致。

公告及通告

相關文章：

【阿里巴巴業績】阿里巴巴2月2日公布季績　反壟斷調查後首個業績會

 

責任編輯：陳華

港股 中國力鴻（01586） 盈喜 盈警

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