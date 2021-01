德國斥資近38億購入新冠肺炎抗體療法 特朗普也用過

新冠肺炎疫情全球大流行,各國憧憬可使用特效藥及新冠疫苗來遏制疫情。德國宣布大手購入新冠肺炎抗體療法藥物,更成為歐盟首個引進新冠肺炎抗體療法的國家。前美國總統特朗普去年感染新冠肺炎時,也曾使用這款抗體療法。

德國衛生部長史潘(Jens Spahn)向德國媒體表示,由於新冠疫苗供應短缺,德國政府斥資4億歐元(約37.8億港元)購入20萬劑單株抗體藥物,來遏制新冠肺炎疫情。

史潘指出這款藥有助減低高危患者發展成重症的機會率:

它們就如被動疫苗,如在(感染)早期階段使用有助高危患者避免發展成重症。

(They act like a passive vaccination. Administering these antibodies in the early stages can help high-risk patients avoid a more serious progression.)