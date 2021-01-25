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德國斥資近38億購入新冠肺炎抗體療法 特朗普也用過

環球社會熱點 13:26 2021/01/25

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德國宣布大手購入特朗普也曾使用的新冠肺炎抗體療法藥物。

新冠肺炎疫情全球大流行，各國憧憬可使用特效藥及新冠疫苗來遏制疫情。德國宣布大手購入新冠肺炎抗體療法藥物，更成為歐盟首個引進新冠肺炎抗體療法的國家。前美國總統特朗普去年感染新冠肺炎時，也曾使用這款抗體療法。

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德國衛生部長史潘（Jens Spahn）向德國媒體表示，由於新冠疫苗供應短缺，德國政府斥資4億歐元（約37.8億港元）購入20萬劑單株抗體藥物，來遏制新冠肺炎疫情。

史潘指出這款藥有助減低高危患者發展成重症的機會率：

它們就如被動疫苗，如在（感染）早期階段使用有助高危患者避免發展成重症。

（They act like a passive vaccination. Administering these antibodies in the early stages can help high-risk patients avoid a more serious progression.）

【新西蘭疫情】66日本地零確診斷纜 患者疑在檢疫中心受感染 【下一頁】

史潘表示德國將由下周起率先在大學診所使用單株抗體藥物，更是首個使用這款藥的歐盟國家。

特朗普（Donald Trump）去年10月確診新冠肺炎後，曾短暫住院治療。特朗普當時曾經使用美國藥廠再生元（Regeneron）研發的新冠肺炎抗體藥物。這款雞尾酒抗體療法是透過靜脈輸注方式進行治療，而非像疫苗般直接注射。

責任編輯：鄭錦玲

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