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【美股焦點】FAAMG業績期殺到　對沖基金增持大型科技股　炒業績定長揸？

股樓投資 14:42 2021/01/25

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美股近期進入業績期，據報本周有1/4標指成分股公布業績，佔指數的市值約39％，當中多隻重磅科技股，包括微軟（MSFT）、蘋果（AAPL）、Tesla（TSLA）等勢必成為市場焦點，左右本周美股走勢。

去年年底，在週期股、價值股回歸的浪潮下，對沖基金大多減持了大型科技股持倉。不過由於預期業績造好，數據顯示對衝基金近期又加碼買入科技股，高盛追蹤的對沖基金數據顯示，這些對沖基金對大型科技股的看多/沽空比率已經從本月初的14%，攀升至20.5%，顯示機構投資者對科技股上季度盈利情況較為樂觀。

美國當地時間26/01（周二）公布財報的焦點美股如下：

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美國當地時間27/01（周三）公布財報的焦點美股如下：

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美國當地時間28/01（周四）公布財報的焦點美股如下：

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不過Cetera Financial Group投資總監Gene Goldman表示，對沖基金近期對於科技股的偏好，多是戰略上的舉措，由於科技股業績或將超出預期。但是他認為，市場短期內存在樂觀情緒，但從更廣泛的角度來看，這些企業正面臨兩大阻力：一是預期利率未來上升，衝擊大型科技股股票估值，二是政府或將加強對科技巨頭的監管。

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撰文 : 李勝男

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