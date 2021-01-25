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【商業間諜？】Tesla工程師被控竊取機密文件　上班一星期偷走逾6000份資料

科技 12:51 2021/01/25

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近日Tesla遭一名新入職員工竊取機密文件，並將檔案儲存至個人帳戶。

Tesla作為全球最大電動車生產商，商業機密文件自然相當重要。惟近日Tesla卻遭一名新入職員工竊取機密文件，並將檔案儲存至個人帳戶。Tesla因此而吿上法庭，請求法官頒布禁止令，要求該名員工保留並向公司返還所有檔案、紀錄、電子信件等資料。

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據路透社消息指，該名新入職的工程師名為Alex Khatilov，他於2020年12月底加入Tesla，並在1月6日遭開除。Tesla表示，Khatilov在任職期間，竊取了超過6000份文件、檔案及程式碼。

Tesla更指，在內部調查開始前，Khatilov曾試圖刪除Dropbox應用程式和其他檔案，更聲稱自己「忘記」這些檔案的存在。由於Khatilov涉隱瞞竊密一事，並試圖刪除相關證據，Tesla決定向他發起訴訟。

Khatilov其後反駁Tesla，指自己12月28日被聘用後，該企就向他傳送了包含聘用資訊的檔案，他其後將檔案傳至Dropbox雲端帳戶，並在他的個人電腦上使用。他表示指出Tesla沒有告訴他禁止使用Dropbox，也不知道為何Tesla會聲稱那些是機密資訊。

他又強調當時在保安要求下，向Tesla展示Dropbox上的資料，並依照公司要求刪除數據，惟數小時後他就被開除了。

目前Tesla也未表明Khatilov是否有共犯，但他們也不排除Khatilov有可能已經竊取了機密文件，並分享出去。

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責任編輯：曾曉汶

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