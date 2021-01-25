【新西蘭疫情】本地66日零確診斷纜 澳洲即停旅遊氣泡

新西蘭的新冠肺炎疫情大為受控，但時隔2個月，新西蘭再度錄得本地新冠肺炎確診個案。患者為1名有外遊紀錄的56歲女性，但在檢疫中心隔離2星期後才確診新冠肺炎，患者體內檢測到南非版本的變種新冠病毒，懷疑於隔離中心受感染。澳洲原定與新西蘭共建的跨塔斯曼旅遊氣泡（Trans-Tasman travel bubble）計劃，亦需要暫停開展。

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該名確診女患者於上月30日從外地返回新西蘭，到埗後隨即入住位於奧克蘭的檢疫中心隔離2星期，兩次新冠肺炎來檢測結果均呈陰性才正式回家。

不過，患者其後出現病徵，最終確診感染南非的變種新冠病毒，亦是新西蘭自2個月以來，再度錄新冠肺炎個案。

當局表示，暫時未出現其他本地感染個案，懷疑該名患者由同一間檢疫中心的隔離人士所傳染，正研究病毒會否透過通風及冷氣系統傳播。

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衛生局局長布盧姆菲爾德（Ashley Bloomfield）表示，已追查到與該名患者有密切接觸的15名人士，目前正與他們聯繫，其中她的丈夫及髮型師的新冠肺炎檢測結果證實呈陰性。

另一方面，由於新西蘭出現本地確診個案，澳洲宣佈，將會暫停原定於今年首季與新西蘭開展的跨塔斯曼旅遊氣泡。

澳洲衛生部部長亨特（ Greg Hunt ）表示， 此做法是出於「謹慎行事」（abundance of caution）的考慮，同時亦呼籲從新西蘭離境的旅客，需認真考慮在未來72小時內是否堅持出行。同時，所有由1月14日從新西蘭抵境的航班，機上乘客都必須隔離及接受新冠病毒檢測。

新西蘭被視為成功控制新冠肺炎疫情的其中一個國家之一，國內迄今僅錄1,927宗確診個案。

責任編輯：郭麗明