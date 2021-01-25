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【新創建旗下】富通保險﹕2020年本地客新造保費按年增長42%

股市 13:50 2021/01/25

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富通推出「裕享」延期年金計劃2，期滿時總內部回報率達3.28%至4.32%。

新創建 （00659）  旗下的富通保險首席業務總監兼首席產品總監楊娟表示，儘管受新冠疫情影響，富通保險上年本地銷售增長強勁，首三季本地客新造保費（APE）按年升4成，全年本地客新造保費按年增長42%。楊娟對2021年銷售展望樂觀，預料在疫情影響減退後，今年有望可釋放更多市場潛力。

香港人壽早前傳出賣盤計劃，被問到富通保險會否有意收購，楊娟回應指，富通保險暫時未有具體想法，將密切留意不同的投資機會。

香港人壽計劃再賣盤，作價最高39億元，詳情可看﹕【下一頁】

富通保險調查﹕逾4成受訪者趨向保守投資

此外，富通保險表示，2020年市場避險情況高漲，市民在疫情下退休信心下挫，促使不少人重新審視退休保障需求。據富通保險早前進行的調查發現，疫情令港人投資策略趨向保守，近4成受訪者偏向持有現金儲蓄和儲備退休資金，而有近6成受訪者則表示有意購買合資格延期年金保單。

對此，富通推出「裕享」延期年金計劃2，為客戶提供不同保費繳付年期及累積期選項，並將最低投保年齡設為20歲，以方便香港人儘早規劃退休生活。

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編輯﹕賴奕羚

港股 儲蓄保險 儲蓄 年金 新創建集團（00659） 富通保險

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